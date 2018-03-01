Çermik Kaplıcalarında onarıma başlandı

Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, göreve geldiği günden beri ilçedeki hizmetler konusunda özveriyle çalıştıklarını belirterek, 30 yılda yapılamayan hizmetleri son 1 yıl içerisinde yaptıklarını, 2018 yılında da çalışmaların süreceğini söyledi. Belediye Başkanı Karamehmetoğlu, kaplıcalarda yapılacak onarım, tadilat ve çevre düzenlemesi çalışmalarının önümüzdeki Ramazan bayramına kadar bitirileceğini belirterek, yıllık 50 bin turisti ağırlayan kaplıcalarda yapılacak çalışmalarla turist sayısını 150 bine çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, hayata geçirilecek projelerle 1 yıl sonra ilçenin farklı bir çehreye kavuşacağını söyleyerek, yüzde 51 minerali olan ve birçok hastalığa iyi gelen termal suyun daha iyi tanıtılması içinde projelerinin olduğunu ve tesisleşme konusunda yatırım yapacak iş adamlarına destek olacaklarını belirtti. Yatırımcılara çağrı yapan Başkan Karamehmetoğlu, Çermik kaplıca suyunun dünyanın hiçbir yerinde olmadığını belirterek, "Şifalı olan kaplıcalarda tesis konusunda eksiklikler var. Belediye olarak yatırım yapacak iş adamlarına her türlü desteği vermeye hazırız. Yatırımcı nereden gelirse gelsin destek olacağız. Kaplıcalardaki aile kabinleri ile erkek ve bayan kuvvetli hamamlarda onarım çalışmasına başlanıldı. Yapılacak çevre düzenlemesi ve tesislerle termal turizmde Çermik cazibe merkezi olacaktır" dedi.

Çermik’in kendi ayakları üzerinde duran bir ilçe olduğunu kaydeden Başkan Karamehmetoğlu, "Çermik hizmetin en iyisine layıktır. Hükümetin Çermik’e desteği tamdır. Kaplıcalarda SPA merkezi yapılması yönünde projelerimiz vardır. SPA merkezinin hizmete açılmasıyla kaplıcalarda gelen misafirlere günümüz şartlarına uygun hizmet sunulacaktır. Biz halkımızın yanındayız. Bizim belediyecilik anlayışımızda ben yok, biz varız. Çermik için halkımızın fikir ve önerilerine de ihtiyacımız var. 2018 yılı Çermik için yatırım yılı olacak" diye konuştu.