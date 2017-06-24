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24 Haziran 2017 11:06

Çermik kaplıcalarının restorasyonu bu yıl bitiyor

Diyarbakır’ın Çermik İlçe Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu ilçede bulunan kaplıcaları restorasyonu projesinin bayramdan sonra onaylanması durumunda bu yıl bitirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Çermik kaplıcalarının restorasyonu bu yıl bitiyor

24 Haziran 2017 11:06


Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, birçok hastalığa iyi gelen dünyaca ünlü Çermik kaplıcalarının restorasyonunu bu yıl bitirmeyi hedeflediklerini belirterek, “Kaplıcalarımızın restorasyonu ile ilgili projemizi bitirdik. Bayramdan sonra Kalkınma Bakanlığı tarafından projenin onaylanıp GAP idaresine talimat verilmesi durumunda bu sene restorasyonun bitmesini hedefliyoruz” dedi.



“Çermik Hevsel Bahçeleri’nin betonlaşmasına izin vermeyeceğiz”


Belediye olarak kaplıcalar dışında Çermik Hevsel Bahçeleri ile ilgili projeleri de olduğunu dile getiren Karamehmetoğlu, “Çermik Hevsel Bahçeleri, ilçenin akciğeri konumunda ve o yüzden yapılaşmaya izin vermiyoruz. Çermik ilçesinin kaplıcaları ne kadar önemli ise Hevsel bahçeleri de o kadar önemli. Önceki dönemlerde imara açıldığı için çoğunu bitirmişler. Biz kalan Hevsel bahçelerine imarda olsa dahi yapı izni vermeyeceğiz. Buna artık bir dur dememiz lazım. Hevsel bahçelerinin betonlaşmasına izin vermeyeceğiz. Çermik Hevsel Bahçeleri’nin dere ıslahı projesi için çalışmalarımız devam ediyor. Bittiği zaman Çermik’in can damarı olacak. Ramazan ayı boyun her gün 500 kişiye iftar yemeği verdik. İl dışında da Çermikli hemşehrilerimizle bir araya gelmeye özen gösterdik. Çermik’in daha fazla gelişmesi, güzelleşmesi için ne yapabiliriz diye fikir alışverişinde bulunduk. Sadece hemşehrilerimiz değil, kim olursa olsun ilçemize yatırım yapacak olanlara belediye olarak hiçbir zorluk göstermeden destek olacağız. Ayrıca ilçemizin en büyük mahallelerinden olan ve yıllardır çöp sorunuyla uğraşan Petekkaya Mahallesi’nde bulunan çöpler gönderdiğimiz iş makineleri tarafından kaldırıldı” diye konuştu.




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