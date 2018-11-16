Çermik müftülük binasında yangın

Diyarbakır'ın Çermik İlçe Müftülüğü binası altında bulunan Uğur Kamaş'a ait oyuncakçı dükkanında çıkan yangında büyük çapta maddi hasara neden oldu.

Müftülük binasının altında bulunan ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından kiraya verilen Uğur Kamaş'a ait oyuncakçı dükkanında çıkan yangın kısa bir süre sonra müftülük binasını sardı. Oyuncakçı dükkanının tamamen kullanılmaz hale geldiği yangında alevler müftülük dairesini ve müftü lojmanını sardı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında oyuncakçı dükkanı tamamen yanarken binada hasar oluştu. Elektrik kontağından çıktığı düşünülen yangında can kaybının olmaması teselli ederken, olay ile ilgili inceleme başlatıldı.