Çermik şantiye alanına döndü

Uzun yıllar belediye hizmetlerinden nasibini alamadığı için birçok ilçeye oranla gelişemediği gözlenen Güneydoğu Anadolu Bölgesinin termal turizm merkezi olan Çermik ilçesi tarihinin en verimli yıllarını yaşıyor. İnsan odaklı çalışmalarıyla halkın sevgisini kazanan Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu’nun göreve gelmesiyle birlikte, ilçe merkezi ve kırsal mahallelerdeki gelişim ve hareketlilik göze çarpıyor.

Çermik’te içme suyu şebekesinin yenilenmesi ile doğalgaz kazı çalışmalarının süratle devam ettiğini belirten Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, Çermik’in kalkınması ve gelişmesi yönünde hazırlanan ve hayata bir bir geçirilen projelerle ilçenin modern bir şehir görünümüne kavuştuğunu belirtti. Karamehmetoğlu, ilçenin en büyük sorunlarından biri olan içme suyu sorununu çözdüklerini ve bu yönde içme suyu şebekesinin yenilenmesi işini alan yüklenici firmanın yaklaşık 6 aydan beri ilçede çalıştığını, içme suyu şebekesinin yenilenmesiyle ilçenin en az 60 yıllık su sorununun kalmayacağını söyledi.

Başkan Karamehmetoğlu, Termal Turizm Bölgesi olan Çermik Melike Belkıs Kaplıcalarında restorasyon ve çevre düzenlemesi çalışmalarının bitme aşamasına geldiğini söyleyerek, yıllarca ihmal edilen kaplıcaların yenilenmesiyle modern, günümüz şartlarına uygun hale gelecek olan kaplıcalarımızı daha fazla tanıtmak yönünde çalışma başlatacaklarını belirtti. Çermik’in ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda gelişmesi yönünde hazırlanan projelerin çok yönlü olduğunu belirten Başkan Karamehmetoğlu, “Başlatmış olduğumuz hizmet odaklı projelerle ilçemizi geleceğe hazırlıyoruz. İlçemiz Termal Turizmde cazibe merkezi olacak. Hedefimiz Çermik’te büyük bir değişimi ve dönüşümü gerçekleştirmektir” dedi.

İlçede daha önce hiç olmayan parklar yaptıklarını dile getiren Başkan Karamehmetoğlu, “Doğalgazın gelmesiyle de ilçedeki vatandaşlarımız daha ucuz ısınma imkanı bulacak, ayrıca kışın yakılan kaloriferlerden dolayı oluşan hava kirliliğinin de ortadan kalkacağını, altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla ilçedeki yolların asfaltlanacağını, refüj ve çevre düzenlemesi ile Çermik’in görüntüsü değişecek” diye konuştu.

Yapımı devam eden çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Karamehmetoğlu, “Çermik’te" çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. İlçemiz 50 bin nüfusa sahip. 80 mahallemiz var. İlçe merkezimize hizmet etmeye devam ediyoruz. Yıllardır ilçenin en büyük sorunu olan altyapı sorununu Çermik Belediyemiz ile Büyükşehir Belediyemiz birlikte çözüyor. İçme suyu şebekesi ve doğalgaz çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. İçme suyu şebekesi ve doğalgaz hatları çalışmalarımız ile ilçemiz bir şantiye alanına dönmüş durumda” ifadelerinde bulundu.