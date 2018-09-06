Çermik’e ilk defa kadın kaymakam atandı

2 yıldan beri Çermik Kaymakamlığı görevini yürüten Kaymakam Mehmet Şerif Olçaş ise Erzincan Vali Yardımcılığı görevine atandı.

2018 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi Resmi Gazetede yayımlandı. Konuyla ilgili olarak İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 2018 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesiyle bulundukları yerlerde görev sürelerini tamamlayan ya da hizmet ve mazeretleri gereğince kararname kapsamında alınan 471 Mülki İdare Amirinin görev yerleri, liyakat ve kıdemleri dikkate alınarak değiştirildiği belirtildi. Çermik ilçesine ise tarihinde ilk kez bir kadın kaymakam olarak görev yapacak olan Kaymakam Nazlı Demir’in önümüzdeki günlerde ilçeye gelerek görevine başlaması bekleniyor.