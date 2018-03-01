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01 Mart 2018 12:33

Çermik’te 2018 yılı yol yatırım programı toplantısı yapıldı

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde 2018 yılı yol yatırım programları toplantısı düzenlendi.

Çermik’te 2018 yılı yol yatırım programı toplantısı yapıldı

01 Mart 2018 12:33


Kaymakamlık toplantı salonunda yapılan toplantıya Kaymakam Mehmet Şerif Olçaş, Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, AK Parti ilçe Başkanı Sehit Kaya , Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Daire Başkanı Kendal Okutucu, Kırsal Mahalle Hizmetleri Şube Müdürü Ferhat Türkyılmaz katıldı. Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, 2018 yılında yapılacak yol yatırımlarını görüşüp değerlendirmek üzere bir araya geldiklerini belirtti. Karamehmetoğlu “Büyükşehir Belediyesi ve Çermik Belediyesi tarafından köylerimizde yol, menfez, stabilize ve asfalt yol yapımı ile diğer çevre ve alt yapı hizmetlerinin ödenekler dahilinde öncelik sıralarının tespiti ile ilgili bir araya geldik. Amacımız köylerimizde yaşam şartlarını daha üst seviyelere çıkartmak ve bu sayede huzurlu bir yaşam sağlamak için çalışmalarımız devam ediyor” dedi.




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