Çermik'te Bağımlıkla Mücadele İlçe Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

Diyarbakır'ın Çermik İlçe Sağlık Müdürlüğünün “Bağımlıkla Mücadele İlçe Koordinasyon Kurulu Toplantısı” Kaymakam Nazlı Demir başkanlığında yapıldı.

Kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleştirilen kurul toplantısına, Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Kıran, İlçe Jandarma Garnizon Komutanı Yüzbaşı Ahmet Seyhun, İlçe Emniyet Amir Vekili Baş Komiser Mehmet Karamedemir, Sağlık Müdürü Dr. Melih Akay Arslan, Milli Eğitim Müdürü Murat Bozdoğan, Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Güden, Gençlik Hizmetleri personeli Azize Dalkılıç, Müftü Vekili Mehmet Ali Varol, Zabıta Müdürü İhsan Akdağ ve Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı İskender Çakır katıldı.

Toplantıda, Çermik genelinde bağımlılık ile mücadele çalışmalarının genel bir değerlendirilmesi yapıldı. Kurum ve kuruluşların kendi sorumluluk alanlarında olan konular hakkında yapmış oldukları ve yapmayı planladıkları faaliyetler hakkında kurul başkanı ve üyelerine bilgiler verildi. Sağlık Müdürü Dr. Melih Akay Arslan, sadece kendilerinin yapacakları çalışmalarla neticeye ulaşmanın mümkün olmadığını belirterek, “Tüm kurum ve kuruluşlarla ortak çalışma planı çıkarıp bu doğrultuda hareket edersek uyuşturucu, sigara ve alkolle mücadele edebiliriz” dedi.