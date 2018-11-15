Çermik'te etkin öğretmenlik semineri

Diyarbakır'ın Çermik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından davet edilen Eğitimci-Yazar Muhammed Yılmaz, öğretmenlere etkin öğretmenlik semineri verdi.

Kaymakamlık toplantı salonundaki seminere ilçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bozdoğan, Şube Müdürleri ve öğretmenler katıldı. Çermik'te görev yapan öğretmenlere yönelik öğretmenlerin kişisel gelişmelerine ve mesleki yeteneklerine katkıda bulunmak amacıyla ilçemize gelerek öğretmenlere etkin öğretmenlik konusunda seminer veren Eğitimci-Yazar Muhammed Yılmaz, “Despot ve sert bir öğretmen olarak öğrencilere tam anlamıyla hitap edemezsiniz, öğrenciler ilgiye ve sevgiye muhtaçtır. Bir öğretmen olarak sadece ben bilirim, ben anlatırım diyerek öğretmen merkezli bir ders anlatımı gerçekleştiremezsiniz. Günümüzde öğrenciler derslerde aktif olmalıdır. Etkinliklerle ve oyunlarla dersleri yürüterek öğrencinin bilgiye kendisinin ulaşmasını sağlamalısınız. Artık öğrenciler, tüm bilgiyi tek düze bir şekilde öğretmenin anlattığı bir ders değil, kendisinin de içinde olduğu bir öğretimden etkileniyor” dedi.

Bugüne ve geleceğe hitap eden etkili bir öğretmen olmak için önerilerde bulunan Yılmaz, "İlk ve en önemli özelliğiniz mesleğinizi seven bir öğretmen olmanızdır. Sevmediğiniz müddetçe başarıyı elde edemezsiniz. Öğrenmeye açık olmalısınız. Mezun olup atanmakla iş bitmiyor, aksine süreç yeni başlıyor demektir. Öğrencilerinizi sevin ve iletişim becerilerinizi geliştirin. Çünkü öğrencinin gözünde siz bir öğrenme rehberi olacaksınız. Artık günümüzde bilgiyi bilen sadece siz değilsiniz, öğrencilerde bilgiyi elde ediyor fakat siz öğrencinin bilgi çöplüğünden kurtulup doğru bilgiye ulaşmasını sağlamalısınız. Bunun içinde medya okuryazarlığı özelliğinizi sürekli olarak geliştirmelisiniz. Lider ve rol model bir öğretmen olmalısınız” diye konuştu.

Ayrıca iki okulda da öğrencilere yönelik Erdemli İnsan Olma semineri veren Eğitimci-Yazar Muhammed Yılmaz'a Çermik tablosu hediye edildi.