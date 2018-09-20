Çermik'te sıcak asfalt çalışmalarına başladı

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde doğalgaz ve içme suyu şebekesi altyapı çalışmaları sonucu bozulan yollarda sıcak asfalt çalışmalarına başlandı.

Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, ilçede başlatılan doğalgaz ve içme suyu şebekesi altyapı çalışmalarında sona doğru gelindiğini belirterek, ilçe girişindeki Siverek yol ayrımından Zübeyde Hanım Caddesi'ne kadar sıcak asfalt dökülmesi yönünde çalışmalara başlandığını söyledi. Sıcak asfalt işini alan yüklenici firma yetkilileriyle yolda yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Karamehmetoğlu, “Göreve geldiğimiz günden beri ilçe halkımıza ne söz verdiysek bir bir yerine getiriyoruz. Doğalgaz ve içme suyu şebekesi altyapı çalışmaları neticesinde bozulan yollara sıcak asfalt döküleceği sözünü verdik sözümüzü yerine getiriyoruz” dedi.

Karamehmetoğlu, ilk etapta ilçe girişindeki Siverek yol ayrımından Zübeyde Hanım caddesi Çüngüş yol ayrımına kadar yolun sıcak asfaltla kaplanması yönünde altyapı çalışmalarına başlandığını belirterek, Siverek kavşağından bayrağa kadar olan yolun gidiş geliş olacağını, refüjün ağaçlandırılacağını yolun genişletileceğini, kaldırımların tekrar dizayn edileceğini ve ışıklandırılmasının yapılacağını söyledi. Üst yolun tamamlanmasının ardından ilçe merkezindeki Diyarbakır Caddesi, Belediye ve Hükümet Konağı önü, Devlet Hastanesine giden yol ile Haburman Köprüsü'ne giden yolun sıcak asfaltla kaplanacağını dile getiren Karamehmetoğlu, kazı çalışmalarından dolayı verilen rahatsızlıktan ötürü vatandaşların göstermiş olduğu hoşgörüye teşekkür ettiğini dile getirdi.