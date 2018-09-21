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Çermik'te sportif yetenek taraması yapıldı

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde sportif yetenek taraması yapıldı.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde sportif yetenek taraması yapıldı.


Çermik Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Celalettin Karayılan, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında 19 Nisan 2016 imzalanan protokol çerçevesinde hayata geçirilen Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi kapsamında Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden gelen uzman ekip tarafından çalışma yapıldığını belirtti. Karayılan, çalışmada ilk etapta 200 öğrencinin taramada geçirildiğini belirterek, 30 öğrenciden başarılı sonuçlar aldıklarını kaydetti.

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