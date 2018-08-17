Çermik’teki okullar yeni eğitim öğretim yılına hazırlanıyor

İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bozdoğan, ilçe genelindeki okulları 2018-2019 eğitim-öğretim yılına hazırlamak amacıyla çalışmalarını süratle sürdürdüklerini söyledi. İlçe merkezinde eğitim öğretim faaliyetlerine devam eden Muharrem Akkılıç İlkokulu, Saray İlkokulu, Zekai Dursun İlkokulu, Gelincik Dağı İlkokulu, Cumhuriyet İlkokulu, Zübeyde Hanım Anaokulu, Şehit Ömer Yaman Ortaokulu, 15 Temmuz Şehitleri Ortaokulu, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Kız Anadolu İmam-Hatip Lisesi, Halk Eğitim Merkezi ve dış mahallerde öğretim faaliyetlerini sürdüren Akkoyunlu Ortaokulu, Arabük Ortaokulu, Aynalı Ortaokulu, Bahçe Ortaokulu, Bayrak Ortaokulu, Bintaş Ortaokulu, Güney İlkokulu, Örenkuyu Ortaokulu ile Yayıklı Ortaokulunda boya ihtiyacı olan bölümlerin boyanmasına, tadilat ve bakım ihtiyacı olan bölümlerin de onarılmasına devam ediliyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bozdoğan, ilçedeki Zübeyde Hanım Anaokulu, Şehit Ömer Yaman Ortaokulu ve Petekkaya İlkokulunda bakım, onarım ve tadilat işlerinin sürdüğünü belirterek, öğrenciler için daha nezih, daha güvenli eğitim ortamları oluşturmak, daha kaliteli eğitime ulaştırma yönünde yapılan bu çalışmaların tüm hızıyla devam edeceğini, ilk ders zili çalmadan önce tüm okulların fiziksel eksikliklerini tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.