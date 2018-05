AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı tarafından Seyrantepe Spor Tesislerinde yapılan temayül yoklamasına katılan AK Parti Diyarbakır milletvekili aday adayı Cevdet Nasıranlı, kısa sürede tüm aday adaylarının teşkilatlarla kucaklaştığını dile getirdi. Nasıranlı, "Erken seçim kararına rağmen teşkilatlarımız çok diri bir şekilde olup her zaman her yerde seçime hazır olduklarını gösterdi. Bugün yapılan temayül yoklamasında tüm adaylarımız bütün teşkilatları bu kısa sürede dolaşıp herkesle kucaklaştı. Teşkilatımız da bu salonda tıklım tıklım bahar coşkusu içerisinde bir temayül yoklaması yaptı, bu da mensubu olduğumuz parti adına bize gurur veriyor. Biz de aday adayları olarak partimize her zaman desteğimizi sunduk ve sunmaya da devam edeceğiz" dedi.

"Karacadağ bölgesine hak ettiği hizmet verilecek"

Diyarbakır’ın en büyük bölgesi olan Karacadağ bölgesine en iyi hizmetin AK Parti tarafından verilmesi için çalışmalarını sürdüreceklerini belirten Nasıranlı sözlerini şöyle sürdürdü:

"Karacadağ bölgesi çok geniş bir alan, Bağlar ve Kayapınar ilçesinin tamamını oluşturan bir bölge olmasına rağmen istenilen hizmeti alamamıştır. İnşallah önümüzdeki süreçte bu eksikliklerin de tamamlanacağına inancım tamdır. Diyarbakır’ın her noktasına önemli hizmetler veren bölgenin birinci partisi olacağız".