Çevreci imamdan, süzgeçli vaaz

Ava, cuma namazı sonrasında eline süzgeç alarak, atıkların nasıl ayrıştırılacağını cemaate gösterdi. Ava, “Şükür nimetini mutfak lavabosundan bırakıp dışkıyla karıştırmamalıyız” dedi.

Sur ilçesine bağlı Küçükakören köyüne bir ay önce imam olarak atanan Mehmet Emin Ava, verdiği ilginç vaazlarla köylülerin gönlünü ve takdirini kazandı. Köye atandıktan sonra köyde bir takım sorunlar fark eden Ava, çözüm olarak namaz kılmak için camiye gelen köy sakinlerine vaaz vermeyi tercih etti. Her hafta karşılaştığı sosyal sorunlara ilişkin ayrı bir vaaz veren imam Ava, bu hafta yemek atıklarının lavabo yoluyla kanalizasyona dökülmemesini konusunu işledi. Cuma namazının ardından elinde süzgeçle cemaatin karşısına çıkan Ava, atıkların nasıl ayrıştırılacağını gösterdi. İmamın yöntemi, cemaatin takdirini kazandı.

Farkında olmadan yapılan bazı hareketlerin aslında yanlış olduğuna dikkat çekmek amacıyla vaazları vermeye başladığını anlatan Ava, “Biz bazen farkında olarak bazen de olmayarak Allah’ın bize vermiş olduğu şükür nimetini, gıda nimetini süzgeç kullanmadan mutfak lavabosundan bırakıp tuvaletteki insan dışkısına karışıyor. Nimete verdiğimiz önem ve anlam tuvaletteki insan dışkısıyla buluşmasın. Bazen rızkımızın kesilmesine vesile olabilir, bazen başımıza musibetlerin gelmesi, belki de Allah’ın verdiği rızkı ehemmiyet göstermediğimizden olabilir. Amacım her eve en azından bir süzgeç yöntemi geliştirip bayanlarımız bulaşık makinelerine bulaşıklarını bırakmadan önce güzelce süzgeç yöntemiyle ya da mutfakta musluğuyla bulaşıklarını yıkarken ekmek artıklarını ve benzeri şeyleri mutlaka süzgeçten geçirip, suyla dışarıdaki temas hali olabilir ama süzgeçteki artıkları bir poşet vasıtasıyla bırakıp dışarıdaki hayvanlara ek gıda olarak bırakabiliriz” dedi.

“Çok katılıyorum, gurur duyuyorum”

Köy sakinlerinden Zülfi Can, verilen vaazları çok faydalı bulduğu belirterek, “İlginç olmakla birlikte çok da faydalı görüyorum. Özellikle çevresel konulardaki duyarlılığından dolayı yeni gelen hocamıza teşekkür ediyoruz. Hem çevre temizliğine hem de özellikle bu süzgeç projesine ben canı gönülden destek veriyorum. Hem nimetin değerinin anlaşılması hem de hayvanların istifade etmesi düşüncesine çok katılıyorum, çok da gurur duyuyorum” diye konuştu.

“Çok güzel vaazlar veriyor”

Köy sakinlerinden Mehmet Sait Ecer ise, köy imamı Ava’nın verdiği vaazlardan sonra evde süzgeç yöntemi uygulayacaklarını ifade etti. Ecer, “Biz imamımızdan memnunuz. Çok güzel vaazlar veriyor. Bundan sonra atıkları süzgeçle arıttıktan sonra bir poşete bırakıp hayvanlara, kuşlara vereceğiz” ifadelerini kullandı.