CHP’den HDP’ye taziye ziyareti

CHP Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Sayın ve Yönetim Kurulu üyeleri, bugün öğle saatlerinde HDP Diyarbakır İl Başkanlığını ziyaret etti. CHP’li heyeti HDP Diyarbakır İl Eş Başkanı Gülşen Özer, HDP’li milletvekilleri İmam Taşçıer ile Mehmet Ali Arslan ve il yönetimi karşıladı. İl başkanlığı makamında bir konuşma yapan HDP Diyarbakır İl Eş Başkanı Gülşen Özer, önceki gün yaşanan ırkçı saldırılardan herkesin üzüntü duyduğunu söyledi. Özer, “Hem değerli bir insanı kaybetmek hem aynı zamanda ırkçı bir saldırının olması aslında vicdanı olan her insanın yüreğini sızlatması gerekiyor. Biz burada sadece insani değerlerimizi bu kadar mı kaybettik diye düşünüyoruz. Eğer ölüye de saygı yoksa acaba neye saygıları var çok merak ediyoruz. Bu şekilde ırkçı ve faşist saldırılar oluyorsa hepimizin oturup düşünmesi gerekiyor. Bu ziyaretten dolayı tekrar teşekkür ediyoruz. Acılarımızın hepsi ortaktır, değerlerimiz ortaktır, farkında değiller ama kendi değerlerine de saldırdılar” dedi.

“Yapılan saldırıyı kınıyoruz”

Daha sonra konuşan CHP Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Sayın, Aysel Tuğluk’un annesinin vefatından dolayı HDP’ye taziye ziyaretinde bulunduklarını söyledi. Sayın, “Bu 15 kişinin yapmış olduğu spontane gelişen bir olay değildir. Bu işi biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak yerelde örgütler, genelde merkez olarak esefle kınıyor ve lanetliyoruz. Hiçbir zaman Türkiye toplumunda ayrıştırıcı bir dil kullanmakla hiçbir yere gidilmemiştir, geç olmadan dilimize sahip olmalıyız barış dilini kullanmalıyız çünkü, yarın çok geç olabilir. Biz tekrar il yönetimi olarak başta vekilimize ve tüm örgüte baş sağlığı diliyoruz yapılan olayı tekrar kınıyor ve lanetliyoruz. Bir kez daha olmaması için hükümetin süratle adım atması lazım, olayın üzerine gidilmesi lazım” diye konuştu.

Geçtiğimiz gün HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk’un annesinin cenazesinin defni sırasında bir grup tarafından saldırı düzenlenmiş, olayın ardından Tuğluk’un annesinin cenazesi Ankara’daki mezarından çıkartılıp Tunceli’ye getirilerek defnedilmişti.