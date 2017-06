CHP’li Tanrıkulu’ndan kaçırılan öğretmen ile ilgili açıklama

CHP’li Tanrıkulu, partisinin Diyarbakır başkanlığında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Adalet yürüyüşü ile ilgili konuşan Tanrıkulu, adalet için yürüdüklerini ve bu yürüyüşün Türkiye’de yaşayan 80 milyon vatandaş için olduğunu söyledi. Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Necmettin Yılmaz isimli öğretmen ile ilgili de konuşan Tanrıkulu, “Bir öğretmenin hayatı ile ilgili çok ciddi kaygılarımız var, umuyorum hayattadır. Hayatım boyunca her zaman bu tür terör eylemlerini, kaçırma eylemlerini telin ettim, her zaman karşısında oldum, kınadım. Ankara’da parlamentoda değil Diyarbakır meydanında kınadım bu terör eylemlerini. Öğretmenlere, sivillere yapılan eylemler insanlık dışı eylemlerdir, insanlığa karşı eylemlerdir hiçbir biçimde yapılamaz. Yapanlar insanlığa karşı suç işliyorlardır. Sağ olduğu konusunda bir bilgi var, benim buradan bir çağrımdır aslında, can güvenliğine zarar vermemek biçimde, öğretmen arkadaşımızın, yurttaşımızın ailesine yakınlarına teslim edilmesidir. Ayrıca başka askerlerin de kaçırıldığını biliyoruz. Bu askerlerin de bir an evvel can güvenlikleri sağlanarak serbest bırakılmasını ve ailelerine teslim edilmesini bir insan hakları savunucusu olarak bir kez de Diyarbakır’dan duyuruyorum ve talep ediyorum. Bu tür eylemlerin her zaman için insanlığa karşı suç olduğunu ve terör eylemi olduğunu Diyarbakır’dan altını çizerek ifade ediyorum” diye konuştu.

Daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tanrıkulu, Kuzey Irak’ta yapılması planlanan referandum hakkındaki görüşlerini de açıkladı. Tanrıkulu, "Irak üniter bir yapı, üniter yapı içerisinde bölgesel yönetim var. Böyle bir girişimin hem Irak merkezi yönetimi ile hem kendi dinamikleri ile barışık bir biçimde yapılmasında Irak Kürtlerinin de büyük yararı var diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.