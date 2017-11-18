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18 Kasım 2017 16:03

CHP’li vekiller, Diyarbakır’da sağlık çalıştayı düzenledi

Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP) doktor ve eczacılardan oluşan sağlık komisyonu üyeleri, Diyarbakır’da sağlık çalıştayı düzenledi.

CHP’li vekiller, Diyarbakır’da sağlık çalıştayı düzenledi

18 Kasım 2017 16:03


Bir otelde düzenlenen sağlık çalıştayına CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara, Kayseri Milletvekili Cihat Arık, Muğla Milletvekili Nurettin Demir, Mersin Milletvekili Hüseyin Çakmak ve Bursa Milletvekili Erkan Aydın ile CHP’li yöneticiler, bölgede sağlık alanında çalışma yürüten oda ve sendika temsilcileri katıldı.


Burada sağlık komisyonu adına konuşma yapan Muğla Milletvekili Nurettin Demir, Bursa, Antalya, Samsun ve Kayseri bölgelerinde sağlık bileşenleri ile bölgesel ve ülke sağlık sorunlarını tartıştıkları çalıştayları gerçekleştirdiklerini söyledi. Demir, "Bugün Diyarbakır’da Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun sağlık sorunlarını, ülkenin sağlık sorunlarını tartışacağız. Daha sonra İstanbul, Trakya bölgesini tamamlayıp Ankara’da bir çalıştay ile bu işi tamamlayacağız. Amacımız Türkiye’de sağlık sistemini nasıl daha iyi noktaya getirebilirizi tartışmak. CHP olarak biz sağlıkta özellikle son yıllarda yaşanan, özellikle sağlık çalışanlarının çok mutsuz olduğu bir ortamda nasıl bir programla önümüzdeki süreçte neler yapabiliriz, bunları konuşmak için buradayız" dedi.


Konuşmaların ardından bölgedeki oda ve sendika temsilcilerinin de katıldığı sağlık çalıştayı yapıldı.




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