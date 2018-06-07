CHP’nin en genç kadın milletvekili adayı çalışmalarını sürdürüyor

24 Haziran’da yapılacak 27. dönem milletvekili seçiminde CHP Diyarbakır 5. sıra milletvekili adayı olan Berivan Alabalık, partilerinde en genç kadın milletvekili adayı olduğunu söyledi. Gençlerin problemlerinin her zaman siyasilerin dilinde olduğunu ancak ne anlaşılabildiğini ne de çözümlenebildiğini vurgulayan Alabalık, bu sorunlara anca gençlerin yoğunlukta olduğu bir meclis ile çözüm üretilebileceğini söyledi.

Seçime sayılı günler kala hiç hız kesmeden esnaf ve vatandaş ziyaretlerinde bulunan Alabalık kendini tanıttı, dert dinledi çözüm üretti. Alabalık, seçim çalışmaları kapsamında gittiği yerlerde görüştüğü vatandaşları pazar günü partisinin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin düzenleyeceği mitinge davet etti.