Çiftçilere 30 ton gübre desteği

Organik tarımın yaygınlaşması için çalışmalarını sürdüren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Lice Organik Tarım Projesi kapsamında çiftçilere destek vermeye devam ediyor. İlçedeki çiftçilere daha önce organik domates, patlıcan, salatalık, biber, bamya ve fasulye türünde sebze üretimi için tohum dağıtan Büyükşehir Belediyesi, çiftçilere organik domates üretimi 30 ton gübre dağıttı.

100 çiftçiye verildi

Lice ilçesinde çiftçilerle bir araya gelen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Lice Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyesi 100 çiftçiye 30 ton gübre dağıttı. Çiftçiler, gübreyi traktörlere yükleyerek oluşturdukları bahçelere taşıdı. Büyükşehir Belediyesi’nin çiftçilere verdiği gübre desteği devam edecek.