Diğer
Kategoriler
10 Mayıs 2018 14:02

Çiftçilere 30 ton gübre desteği

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Lice ilçesinde organik tarımın gelişmesi ve yaygınlaşması amacıyla yürüttüğü Lice Organik Tarım Projesi kapsamında çiftçilere domates üretimi için 30 ton gübre dağıttı.

Çiftçilere 30 ton gübre desteği

10 Mayıs 2018 14:02


Organik tarımın yaygınlaşması için çalışmalarını sürdüren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Lice Organik Tarım Projesi kapsamında çiftçilere destek vermeye devam ediyor. İlçedeki çiftçilere daha önce organik domates, patlıcan, salatalık, biber, bamya ve fasulye türünde sebze üretimi için tohum dağıtan Büyükşehir Belediyesi, çiftçilere organik domates üretimi 30 ton gübre dağıttı.



100 çiftçiye verildi


Lice ilçesinde çiftçilerle bir araya gelen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Lice Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyesi 100 çiftçiye 30 ton gübre dağıttı. Çiftçiler, gübreyi traktörlere yükleyerek oluşturdukları bahçelere taşıdı. Büyükşehir Belediyesi’nin çiftçilere verdiği gübre desteği devam edecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DİYARBAKIR HABERLERİ
DİYARBAKIR HAVA DURUMU
20
°
C
Kuvetli Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    Kuvetli Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    19°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    19°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    19°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç