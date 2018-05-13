Çiftçilerin sesi olmak için bağımsız milletvekili adayı oldu

Yıldırım, çiftçilerin büyük sıkıntılar içinde olduğunu ve bir türlü seslerini duyuramadığı için böyle bir yola başvurduğunu belirterek, amacının çiftçilerin hakkını savunmak olduğunu dile getirdi.

Diyarbakır’da Toprak Mahsulleri Ofisi müteahhitliği yapan ve yıllardır çiftçilerle iç içe olan Yıldırım ailesi, hayatını tarımla uğraşarak kazanan çiftçilerin sesi olmak için bağımsız milletvekilliği için ortak karar alarak Özkan Yıldırım’ı bağımsız milletvekili adayı yaptı. Babası ve ağabeyi gibi kendisinin de müteahhitlik yaptığını belirten Özkan Yıldırım, "Toprak Mahsulleri Ofisinde yıllardır babam ve ağabeyim ile beraber faaliyet gösteriyoruz. Toprak Mahsulleri Ofisi çiftçilerimizin buğdaylarını rahat bir şekilde satabilmek için yaklaşık 30 yıldır babam müteahhitlik yapıyor. Biz ailece bu işi yapıyoruz, tabii farklı sektörlerde de işlerimiz var. Zirai ilaç, Mermer mevkiisinde ihtiyaç alanında çiftçinin eksik kaldığı zamanda çelik silo depoları gerçekleştirdik. Aday olma amacım aslında biz bayağı bir eksiklikler gördük, sesimizi duyuramadık. Çiftçilerimizin, esnafımızın ve halkımızın sıkıntılarını kendimiz gördük. Halkımızın içindeyiz, sonuçta bu Diyarbakır’da 20’ye yakın sektörde iş faaliyetlerimiz var. Halkımızın içindeyiz, görüyoruz, hiçbir şekilde aktif olan bakanlarımıza, vekillerimize ulaşamıyoruz, sesimizi duyuramadık. Sıkıntılar yaşadık bölgemizde çiftçiler ve esnaf bakımından. Bizde baktık olmuyor halkımızın sesi olalım diye bağımsızız adaylığa karar verdik" dedi.

"Diyarbakır’ın bağımsız bir adaya ihtiyacı var"

Diyarbakır’ın bağımsız bir adaya ihtiyacı olduğunu düşündüğünü belirten Yıldırım, halkın kendisine fırsat vermesi durumunda sorunların çözümü için bütün gücüyle çalışacağını söyledi. Yıldırım, "Diyarbakır’da bir bağımsız aday şarttır, bunu da mutlaka halk destekleyecektir. Dostlarımız, halkımız, akrabalarımız ve bütün Diyarbakır’ın oylarına talibiz. Gönüllerinden ne geçerse saygı duyarız ama Diyarbakır halkının oylarına da talibiz. Diyarbakır’ın sesi olabilmek için, sıkıntılarını dile getirebilmek için elimizden gelen her şeyi Meclise taşıyacağız. Diyarbakır’ın dertlerini, eksiklerini, her şeyini dile getireceğiz. Yapamasak biz orada sesimizi yükselteceğiz, bizim eksiklerimiz budur diyeceğiz. Organize sanayimiz var, 10 tane fabrikayla onlar da zor ayakta kalıyor. Diyarbakır’a krediler verilmiyor, Antalya, Bodrum, Marmaris’te iki otele verilen kredi Diyarbakır’ın bütün esnafına verilebilir. Ama biz bunu görüyoruz ki gerçekten Diyarbakır olarak büyük sıkıntılar yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

Yıldırım, "Diyarbakır halkına gerçekten kendimi adadım. Bağımsız olarak adayım, Diyarbakır’ın desteğini istiyorum, oylarına da talibim. Herkesin gönlünden geçen siyasi partiler olabilir, saygı duyarız. Sırf Diyarbakır’ın dertlerini Mecliste rahat bir şekilde dile getirmemiz için, o Meclise oturmaya değil, sesimizi yükseltmek için, eksiklerimizi dile getirmek için biz oraya gideceğiz Allah’ın izniyle. Bugün halk bana nasıl ulaşıyorsa, halkımı nasıl savunuyorsam, yarın Mecliste de yine o şekilde bana ulaşabilir. Tüm sevenlerimizi, Diyarbakır halkını, dostlarımızı çayımızı içmeye bekleriz" diye konuştu.