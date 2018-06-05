Çiftçiyi önce kuraklık sonra yağmur vurdu

Metrekareye 157 kilogram yağmurun yağması üzerine çiftçiler, neye uğradıklarını şaşırdı. Pamuk tarlalarına üç kez tohum ekmek zorunda kalan çiftçiler, zararlarının giderilmesini bekliyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yağışlar, 2017 yılının aralık ayına göre yüzde 82,8 oranında azalırken bu oran Diyarbakır özelinde yüzde 83,2’ye çıkmış, sonbahar aylarının da kurak geçmesi çiftçileri kara kara düşünmeye sevk etmişti. Beklentinin çok altında olmasına rağmen az da olsa yağış alan arazilerde çiftçiler, ürünlerini ekip beklemeye başlamışken, mayıs ayında son 88 yılın yağış rekoru geldi. Metrekareye 157 kilogram yağışın düşmesi nedeni ile birçok ürün beklentinin altında verim verirken, pamuk ve mercimekler de büyük oranda tarlada kaldı. Bazı çiftçiler yoğun yağış nedeni ile pamuk tarlasına 3 kez tohum ekmek zorunda kaldı.

Tarlaya 3. kez aynı ürün ekildi

Konu ile ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Diyarbakır’ın Yenişehir İlçe Ziraat Odası Başkanı Süleyman İskenderoğlu, kış aylarının kurak geçmesinin çiftçileri oldukça etkilediğini söyledi. İskenderoğlu, “Bahar aylarında da yağışlar çok azdı. Mayıs ayında beklentinin çok üzerinde yağışların olması, mercimek ve pamuğa zarar verdi. Mercimek bir kısmı toplandı. Toplu bir şekilde tarlada kalan mercimek, yağmurun yağması ile birlikte heba oldu. Pamukta birinci ekim yaptık, aşırı yağışlar nedeni ile kök çürümesi oldu. Çiftçilerin zararlarının giderilmesi konusuna tarım sigortası yapan çiftçilerimizin zararlarının karşılanacağını biliyoruz” dedi.

Çiftçilerden Ramazan Çapar ise, bu yıl pamuk ve buğday ektiklerini buğdaylarının kuruduğunu, pamukları ise 3 kez ekmek zorunda kaldıklarını söyledi. Çapar, “Buğdaylarımız kurudu, sigortalarını yapmamıza rağmen şu an kimse gelip bakmıyor. Biz zararlarımızın ödenmesini istiyoruz. Pamuğu bu yıl 3 kere kaldırıp ektik. Bu gece yağmur yine yağdı. Tarlaların içinde su çıkarmaya çalışıyoruz. Yağışlar yüksek olduğu için buğdayları bıraktık, pamuğa yöneldik ama bu üründe bu zamanlarda suyu sevmiyor. Aksine mayıs ayında çok yoğun yağışlar oldu. Ben 3’üncü defa ürün ektik. Mağduruz, bunun giderilmesini istiyoruz” diye konuştu.