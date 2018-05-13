Çınar yeteneklerini keşfediyor

Projeye katılan öğrenciler yıl sonu etkinliğinde hünerlerini sergiledi.

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen ‘Çınar Yeteneklerini Keşfediyor2’ SODES projesi ile geleneksel hale gelen kültür, sanat, spor etkinlikleri çocukların ilgi ve yeteneklerini keşfetmelerine imkan sunmaya devam ediyor. Bu yıl ikincisi düzenlenen kültür, sanat ve spor etkinlikleri kapsamında okullar arasında turnuva ve yarışmalar düzenlendi, öğrenciler proje kapsamında kurulan müzik ve resim atölyelerinde hünerlerini sergiledi. Sporcular turnuvalarda büyük bir performans ortaya koyarken, kültür ve sanat alanında da görücüye çıkan eserler büyük ilgi topladı. Öğrencilerin hedefi Türkiye çapında başarılar elde etmek.

“Geleneksel hale geldi”

İlçede geleceğin sanatçı ve sporcularını yetiştirmek için kararlı adımlar atılmakla beraber sanat ve spor alanlarında topyekun bir seferlik başlattıklarını kaydeden İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Aziz İde, “Çınar Yeteneklerini Keşfediyor2 SODES projesiyle bu yıl ikincisini düzenlediğimiz kültür, sanat ve spor etkinliklerine yönelik kutlamalar artık ilçemizde geleneksel hale gelmiştir. Proje kapsamında ilçemiz okullarına müzik ve resim atölyeleri kurduk. Öğrencilerimiz artık rahatlıkla yetenekleri kurduğumuz atölyelerde sergilemektedirler. Bundan birkaç yıl öncesine kadar ilçemizden spor ve güzel sanatlar lisesine yerleşen öğrenci sayısı üç veya dörtlerle ifade edilirken yürütülen projeler sonucunda bu sayı 30’ları bulmuştur. Çünkü bizler Çınar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün bir ferdi olarak çocukların sorunlarının insan odaklı, sosyal yaşam kalitesini yükseltme amacına dönük kararlı adımlar atarak çözülmesini hedeflemekteyiz. Projeye destek olan herkese çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Öğrencilerin hedefi Türkiye çapında başarı elde etmek

Yıllarca ortaokulu voleybol takımında oynadığı oyunla büyük beğeni kazanan Nazar Yeşil, gelecekte milli voleybolcu olmak ve ülkemizi en güzel şekilde temsil etmek istediğini belirtti. Mollapolat Ortaokulu öğrencilerinden Mehmet Demiral ise, futbolcu olmak istediğini projenin sunmuş olduğu imkanlardan dolayı çok mutlu olduğunu kaydetti.