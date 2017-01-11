Çınar’da silah ve mühimmat ele geçirildi

Diyarbakır’ın Çınar ilçesindeki bir ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 2 tüfek ve bir tabanca ile mühimmat ele geçirildi.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığınca Çınar ilçesi Alancık köyünde elde edilen duyuma istinaden silah ve mühimmat bulundurduğu değerlendirilen şüpheli şahıslara ait ev ve eklentilerinde, adli makamlardan alınan arama kararına istinaden adli arama faaliyeti icra edilmiştir. Arama faaliyetine, jandarma komando timleri, Çınar İlçe Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğü ekipleri ile bomba arama köpeği Alaz katılmış olup, faaliyet eş zamanlı olarak (5) ayrı noktada icra edilmiştir. Alancık köyünde ikamet eden şüpheli şahısların evlerinde ve eklentilerinde icra edilen arama neticesinde, 2 G-1 piyade tüfeği, 2 G-1 piyade tüfeği şarjörü, 39 G-1 piyade tüfeği fişeği, bir 9 milimetre Beretta marka tabanca, bir tabanca şarjörü, 16 tabanca fişeği, bir ruhsatsız av tüfeği ve 163 adet 7.62 mm boş kovan ele geçirilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile ele geçirilen silah ve mühimmatlara el konulmuş olup olay ile ilgili adli işlemlere başlanmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve silah kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir” denildi.