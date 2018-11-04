Çınarlı öğrenciler Macaristan'a gitti

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bir grup öğrenci, ‘Future Green Generation' projesi kapsamında Macaristan'a gitti.

Çınar ilçesindeki Başaklı Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenleri, “Erasmus Okul Ortaklıkları” kapsamında hazırlanan “Future Green Generation (Yeşil Geleceğimizdir)” projesinin öğrenme ve öğretme faaliyetleri toplantısı için Macaristan'a gitti. İngilizce öğretmeni Derya Yıldırım tarafından hazırlanan proje kapsamında Macaristan'a giden öğrenciler, proje konuları olan ekoloji ile ilgili atölyelere katılarak birbirinden güzel çalışmalara imza attı. Proje kapanış toplantısı ise 2019 Nisan ayında Çınar'da yapılacak.

Çınar İlçe Milli Eğitim Müdürü Aziz İde, bu proje sayesinde ilçeden öğrenci ve öğretmenlerin proje ortağı olan okullara giderek Avrupa'daki meslektaşları ve arkadaşlarıyla çalışma şansı yakaladığını belirterek, projenin ilçenin Avrupa‘ya tanıtımı açısından büyük bir fırsat olacağını aktardı.