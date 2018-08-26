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26 Ağustos 2018 15:29

Cinayet zanlısı koca iki yıl sonra yakalandı

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde başından silahla vurularak öldürülen 3 çocuk annesi Çiğdem Pala’nın cinayet zanlısı kocası D.

Cinayet zanlısı koca iki yıl sonra yakalandı

26 Ağustos 2018 15:29

P., iki yıl sonra düzenlenen operasyonla yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, 2 yıl önce merkez Yenişehir ilçesi Üçkuyular TOKİ 1. Etap’ta bulunan evlerinde başından silahla vurulan 3 çocuk annesi 24 yaşındaki Çiğdem Pala, olay yerinde hayatını kaybetti. Cinayet zanlısı koca D.P. kayıplara karışırken polis kaçan kocayı yakalamak için çalışma başlattı. Çiğdem Pala’nın eşiyle evlenmeden önce başka biri ile görüştüğü, ailenin bu ilişkiye karıştığı ve zorla akrabası olan D.P. ile evlendirildiği öğrenilirken Çiğdem Pala’nın evlendikten sonra da o kişiyle görüştüğü gerekçesiyle aile arasında alınan kararla eşi tarafından öldürüldüğü iddia edildi.



Silahla birlikte yakalandı


İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, cinayet zanlısı kocanın merkez Sur ilçesine bağlı Küçükkadı Mahallesinde saklandığını tespit etti. D.P. düzenlenen operasyonla cinayet silahı olduğu değerlendirilen tabancayla yakalanarak gözaltına alındı.


D.P.’nin emniyetteki sorgusu devam ediyor.




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