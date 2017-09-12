Çocuğunun işitme cihazı çalınan anne:

O cihazın oğlunun bir organı gibi olduğunu ifade eden anne Nezahat Kaya, “Sanki çocuğumun cihazını değil, kulağını çaldılar” dedi.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde ikamet eden ve iki hafta önce annesiyle gittiği parkta biyonik kulak olarak ifade edilen implant cihazı çalınan 4,5 yaşındaki Ersen Kaya için valilik devreye girmişti. Vali Hasan Basri Güzeloğlu’nun talimatıyla yeni cihaz alınacak olan Ersen Kaya’nın annesi Nezahat Kaya, oğlunun 3 yıl önce implant ameliyatı olduğunu aktararak, “İmplant cihazı takıldı. 3 yıldır böyle idare ediyorduk. Geçen gün parka götürdük. Oynarken yanıma geldi cihazı yok. Etrafa baktım cihaz yok. İki parçasını bulduk. Değerli olan parçasını bulamadık” dedi.

“Oğlumun davranışları değişti”

Cihaz çalındıktan sonra küçük Ersen’in davranışlarında değişiklikler olduğunu dile getiren anne Kaya, “Cihazı varken çağırıyorduk, konuşuyorduk. Beni anlıyordu. Şimdi hiçbir şey anlamıyor. Bu sene okula gidecekti. Cihazı olursa gidecek. Cihazı olmazsa okula da gidemeyecek. Eğitiminden geri kalacak. Yetkililer geldi. İlgilendiler. Cihazı alabileceklerini söyledi. Haber bekliyoruz. Sanki çocuğumun cihazını değil de kulağını çaldılar” diye konuştu.

Baba Adnan Kaya da Ersen’in cihazı varken kendilerini duyduğunu ve dinlediğini aktararak, “Şimdi bir şey anlatamıyoruz ona. Psikolojisi bozulduğu için hırçınlaştı. Vali bey tarafından görevlendirilen arkadaşlar gelip yardımcı olacaklarını söyledi” ifadelerinde bulundu.

“Çalınan cihaz Ersen dışında kimseye yaramıyor”

Ersen’in de gönderildiği özel bir rehabilitasyon merkezinde uzman öğretici olan Ayşe İzci ise, cihazın bir parçasının ameliyatla deri altına takıldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

“Dış işlemci bulunamıyor. Bulunan parçalar da kırık. Koklear implant cihazı olan birçok çocuğumuz var bizim. Bu cihazla duymaya başlıyor ve hayata bağlanıyorlar. O cihaz olmadan hiçbir şekilde duymuyorlar ve iletişimleri kopuk. Şu anda Ersen duyamadığı için daha hırçın davranışlar gösteriyor. Anaokuluna gidecekti. Kaydını da yaptırmıştık ama cihazı olmadığı için bu şekilde anaokuluna kabul etmezler. Ersen’in cihazı kişiye özel olduğu için sadece Ersen kullanabilirdi. Ersen gibi koklear implant ameliyatı olan diğer çocuklar bile Ersen’in cihazını kullanamıyor. O cihaz Ersen’e özel olduğu için onu çalanın ya da bulanın hiçbir şekilde satması mümkün değil. Yani çalınan cihaz Ersen dışında kimseye yaramıyor.”