Çocuğunuz olmaz denilen aileye 10 yıl sonra gelen mutlu haber

Dr. Hakan Çoksüer’in uyguladığı sperm detoks tedavisi sonrası çocuklarının kalp atışını duymanın mutluluğunu yaşıyor.

Hamdu Sena ve Özgen Demirhan çifti çocuk sahibi olabilmek için birçok şehir dolaşarak tüp bebek tedavisi gördü. Başarısızlıkla sonuçlanan tedaviler sonunda "çocuğunuz olmaz" denilen çift iyice umutsuzluğa kapıldı. Son bir umut olarak Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Hakan Çoksüer’in yanına gelen çift uygulanan sperm detoks ve akupunktur tedavisi ile çocuklarının kalp atışını duymanın sevincini yaşıyor.

Doç. Dr. Hakan Çoksüer, çiftin kendilerine normal menide sperm olmama şikayetiyle geldiğini belirterek, "Birçok tüp bebek merkezinde denemeleri olmuş fakat sperm bulunamadığı için başarısızlıkla sonuçlanmış. Hasta bize geldiğinde biz ilk önce hormon parametrelerine baktık. Stres yükünün çok fazla olduğunu gördük. Akupunktur tedavisiyle hormonal dengeyi sağlamaya çalıştık. Bu tedaviyi erkeklere de uyguluyoruz. Bu Hem hormonal dengeyi sağlamak açışından hem de gerçek anlamda hastanın stres yükünü azaltması açısından önemli. Daha sonra sperm detoks tedavisi uyguladık. Bu artık yurt dışında sık uygulanan bir tedavi fakat ülkemizde artık yavaş yavaş uygulama alanı yer edinmeye başladı. Yurt dışındaki literatürlere baktığımızda bu tedavinin gerçek anlamda etkinliğinin fazla olabileceğini düşündüğümüz için biz de kendi kliniğimizde uyguluyoruz ve gerçekten de ciddi anlamda faydalı olduğunu gördük" dedi.

"Kaliteli hücre bulmak önemli"

Sperm detoks tedavisinden sonra hastaya tese uygulaması yaptık ve hücre bulduklarını ifade eden Doç. Dr. Çoksüer, "Buradaki amaç sadece hücre bulmak değil kaliteli hücre bulmak önemli. Burada hem sperm detoks tedavisinin hem akupunktur tedavisinin kaliteli sperm sağlamak açısından çok önemi tedaviler olduğunu gördük. Çiftimizde de bu tedavilerle başarıyı yakalamış olduk. Hastanın ilk önce tüp bebek tedavisinin uygulanabileceğinden bile umudu yoktu ve bunun gebelik olacağına ilk başta inanmadı. 12 gün sonra teste kendisi baktıktan sonra inandı ve sonrasında ultrasonla baktığımızda gebelik kesesini gördük. Kalp atışını duyduktan sonra çiftimizin mutluluğu müthişti. Bu da mesleki hayatımdaki en güzel duygusal alanlarından bir tanesi oldu. Allah çocuk sahibi olmak isteyen herkese bu mutlu haberi almayı nasip etsin" diye konuştu.

"Çocuğunuz olmaz dediler"

Hamdusena Demirhan 10 yıldır evli olduklarını ve gittikleri merkezlerde tedavi sonrası "çocuğunuz olmaz" denildiğini vurgulayarak, "Ameliyat oldum. çok şükür güzel bir sonuç aldık. Şuanda eşim hamile. Allah herkesin bu güzel duyguyu yaşamasını nasip etsin. Hakan hocaya da teşekkür ediyoruz bize yardımcı olduğu için" ifadelerinde bulundu.