Çocuk gelinler için anlamlı kampanya

Diyarbakır'da bir gelinlik mağazası sahibi, çocuk gelinlere dikkat çekmek amacıyla 18 yaş altındaki çocuklara gelinlik satmama kampanyası başlattı.

Diyarbakır'da 3 mağaza ile faaliyet yürüten Mezopotamya Moda evi, çocuk gelinlerin durumuna dikkat çekmek amacıyla bir kampanya başlattı. Başlatılan kampanya çerçevesinde gelinlik mağazalarına gelen 18 yaş altındaki çocuk gelinlere gelinlik satışını durdurdu. Konu ile ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Mezopotamya Moda Evi sahibi Mehmet Kaymak, kentte 9 yıldır modacılık yaptığını söyledi. Diyarbakır ve Batman olmak üzere 4 mağazalarının olduğunu belirten Kaymak, modacılık anlamında profesyonel olarak faaliyetlerini sürdürdüklerini ifade etti.

Mağazalarında 18 yaş altı çalışanın olmadığını anlatan Kaymak, “Bununla birlikle bir kampanya başlattık ve 18 yaşın altındaki hiçbir kız çocuğuna gelinlik satmama kararı aldık. Daha önce bize çocuk gelinler gelinlik için taleplerde bulundular, bizler de net olarak vermeyeceğimizi belirttik kendilerine. Bu nedenle kampanya yapmak istedik, etkili olacağına inanıyoruz. Çocuk gelinler, okulda olması gereken zamanlarında aile baskısı nedeni ile zorla evlendiriliyorlar. Biz buna karşıyız, bundan dolayı sitemimizi bu kampanya ile dile getirmeye çalıştık” dedi.