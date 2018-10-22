Çocuk gelinler için siyah gelinlikle podyuma çıktılar

Diyarbakır'da bir moda evi çocuk gelinlere dikkat çekmek amacıyla mankenlere siyah gelinlik giydirerek defile düzenledi.

Diyarbakır'da faaliyet gösteren Mezopotamya moda evi çocuk gelinlerin durumuna dikkat çekmek amacıyla kentte düzenlenen evlilik fuarında yerli ve yabancı mankenlerin katıldığı defilede mankenlere siyah gelinlik giydirerek farkındalık oluşturmaya çalıştı. Yoğun ilgi gören defile ile ilgili konuşan moda evi sahibi Mehmet Kaymak, mağazalarında da 18 yaş altı çocuk gelinlere gelinlik satışını durdurduklarını belirterek, “Ülke genelinde yüzde 10 civarında civarında çocuk gelin var. Biz bu çocuk gelinleri artık okullarda görmek istiyoruz. Eğitim yerlerinde görmek istiyoruz ve kesinlikle 18 yaş altı gelin ülkemizde görmek istemiyoruz. Bundan dolayı böyle bir kampanya yürütmek istedik. Böyle bir organizasyon düzenledik. İnşallah etkili olabiliriz. Belki bir çocuğumuzu son dakikada zorla evlendirilmekten kurtarabiliriz” dedi.