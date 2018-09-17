Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığının okulların eğitim döneminin sona ermesiyle birlikte başlattığı ve tatil yapma imknı bulunmayan dezavantajlı çocuklara yönelik düzenlediği Çocuk Yaz Kampı sona erdi. Elazığ Maden ilçesi Gezin beldesi Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesislerinde gerçekleşen kamptan toplam 10-14 yaş arası bin 200 çocuk faydalandı. Kız ve erkek çocuklarının ayrı ayrı gruplar şeklinde kabul edildiği kampta alanında uzman yüzlerce eğitmen görev yaptı.

Çocukların ihtiyaçları ücretsiz karşılandı

Çocukların kahvaltı, öğle, ikindi, akşam olmak üzere beslenme ve diğer temel (nevresim takımı, eşofman takımı, bone, şort, tişört, şapka, ayakkabı, terlik, havlu, çanta, şampuan, diş macunu ve fırçası)ihtiyaçlarının ücretsiz karşılandığı kampta her grup 5 gün tatil yapma fırsatı yakaladı. Çocukların beslenme programları uzman diyetisyenler tarafından hazırlandı. Çocuklar 5 günlük tatil boyunca kampta sosyal gelişimlerine katkı amacıyla açılan çeşitli atölyelerden de yararlandı. 5 günlük tatilde yüzme bilmeyen çocuklar uzman eğitmenler eşliğinde yüzme öğrendi. Çocukların fiziksel gelişimlerine katkı sunmak amacıyla tatil süresince oluşturulan futbol ve voleybol takımları eşliğinde spor turnuvaları düzenlendi. Turnuvalarda dereceye giren takımlara çeşitli ödüller verildi. Çocuklar, 5 gün boyunca akşam saatlerinde çerez ve dondurma eşliğinde açık havada filme izleme fırsatı buldu.

İtfaiyeden yangın eğitimi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Çocuk Yaz Kampı süresince her hafta miniklere yangın eğitimi verdi. Uygulamalı yangın eğitiminde itfaiye ekipleri çocukları, yangın çeşitleri, itfaiyenin görevleri ve yangın durumunda neler yapmaları hakkında bilgilendirdi. Soru cevap şeklinde devam eden eğitimde son olarak itfaiye ekipleri çocuklarla birlikte tava üzerinde oluşturulan yangına ıslak battaniye ve yangın tüpüyle müdahale etti.

Aileler bilgilendirildi

Çocukların kamptaki durumlarıyla ilgili eğitmenler sürekli aileleri bilgilendirdi. Kampta herhangi bir sağlık sorunun yaşanmaması için 2 günlük arada ekipler genel temizlik yaptı. Genel temizlik dışında çocukların yüzme havuzundan herhangi bir bulaşıcı hastalık kapmamaları için günlük bakım ve ilaçlamaları aksatılmadan yapıldı. A'dan Z'ye çocukların tüm ihtiyaçlarının Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz karşılandığı yaz kampında Gezin beldesine ulaşımlar toplu taşıma araçlarıyla sağlandı. Bin 200 çocuğun tatil yaptığı yaz kampı gelecek yıl için bakıma alındı. Çocuklar ve aileleri yapılan hizmetten ve ilgiden dolayı Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.