Çocuklar hastalıklarını unuttu

Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi 14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla diyabetli çocukları unutmadı. Düzenlenen etkinlik kapsamında diyabet hastası çocukların gönüllerince eğlenmeleri için yoğun gayretler sarf edildi. Diyabetli çocuklar önce sinevizyon gösterisi ile çizgi film izledi, ardından da topluca yemek yedi. Yemek sırasında konuşma yapan Diyarbakır Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Doktor Abidin Tüzün, diyabet hastalığına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için bir araya gelindiğini belirtti. Tüzün, “14 Kasım tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de diyabet hastalığına dikkat çekmek ve diyabet hastalığı hakkında farkındalık oluşturmak maksadıyla Dünya Diyabet Günü ilan edilmiştir. 2017 verilerine göre 425 milyon diyabetli ve henüz tanısı konmamış 212 milyon yetişkin hasta olduğu gözleniyor. Dünyada neredeyse her 7 kişiden 1'inin diyabet hastası olduğu ve bu rakamların hızla arttığı göz önünde bulundurulduğunda aslında nasıl bir tabloyla karşı karşıya olduğumuz daha net bir şekilde anlaşılıyor. Diyabetle etkin mücadele edilebilmesi için etkin diyabet politikaları geliştirmek, erken tanı, etkin tedavi, çocukluk çağında diyabet bakım ve tedavisi ile diyabet ve obeziteyi önleyici faaliyetlerin önemi ortaya çıkıyor” dedi.

Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Doktor Cengiz Kaya ise diyabet hastalığının bir diğer adının çocukların en sevdiği yiyecek olan şeker hastalığı olduğuna dikkat çekerken, bakım yapılmaması halinde hiç de tatlı olmayan sonuçlarla karşılaşılabileceğini dile getirdi. Kaya, “Diyabet hastalığının diğer isminin çocukların en çok sevdiği şey olan şeker hastalığı olması bir paradokstur. Hastalığın teşhis ve tedavisinden belki de çok daha önemlisi hastalığa yakalanma sebeplerinin ortadan kaldırılmasıdır. Yetişkinler arasındaki erken ölümlerin yüzde 70'i büyük oranda ergenlik çağında başlayan davranış ve alışkanlıklardan kaynaklanmaktadır. Diyabet önleme kapasitesini güçlendirmek ve kendi sağlıklarını daha iyi korumak için bilgi ve kaynaklara kolay ve adil erişim oldukça önemlidir. Tüm hastalıklarda olduğu gibi özellikle de kronik ve tedavisi zamana yayılan hastalıkları düşündüğümüz takdirde moralin oldukça önemli bir konu olduğunu anlayabiliyoruz. Genel olarak çoğu hastanın bu tür durumlarda öncelikli olarak istediği şey çevresindekilerin kendisine pozitif yönde davranması ve onu motive etmesidir. Elbette birçok aile ve akrabanın ona olan ilgisi ve yaklaşımı tedavi sürecini de doğrudan etkileyecektir. Bunun farkında olan bir hasta için hayata tutunmak da oldukça önemli bir konudur” diye konuştu.

Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesinin terasında palyaço gösterisi ve müzik dinletisinden sonra çocuklara değişik hediyelerin verilmesiyle program sona erdi.