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18 Haziran 2017 10:26

Çocuklar süs havuzlarında tehlikeye davetiye çıkarıyor

Diyarbakır’da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla beraber serinlemek isteyen çocuklar süs havuzlarında tehlikeye kulaç atıyor.

Çocuklar süs havuzlarında tehlikeye davetiye çıkarıyor

18 Haziran 2017 10:26


Termometrelerin 39 dereceyi gösterdiği Diyarbakır’da serinlemek isteyen çocuklar süs havuzlarına akın ediyor. Hz. Süleyman Cami ve Türbesi’nde bulunan süs havuzuna giren çocuklar, tehlikeye kulaç atıyor. Sıcakların hakim olduğu bugünlerde imkanı olanlar serinlemek için deniz veya havuzları tercih ederken, bunlara imkanı olmayan çocuklar ise süs havuzlarında tehlikelerle karşı karşıya kalıyor. Vatandaşların sevinç çığlıklarını ilgiyle izlediği çocuklar, uyarılara aldırış etmeden suya atlıyor, havuz kenarında uzanarak güneşlenmeyi de ihmal etmiyor. Çocuklar, havuzları aydınlatmayı sağlayan lambaların elektrik kaçağı ihtimaline aldırış etmeden tehlikeye kulaç atmaya devam ediyorlar.




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