Çocuklarda burna batan yabancı cisimlere dikkat

Musa Özbay, çocuklarda burna batan yabancı cisimlere karşı uyarılarda bulundu. Çocukların burnuna batan yabancı cisimlerin genellikle fark edilmediğini belirten Özbay, burundan nefes almada zorlanma, ağzı açık uyuma şikayetlerinde ilk olarak ‘burna bir şey mi kaçtı’ sorusunun akla gelmesi gerektiğini ifade etti.

Diyarbakır Özel Genesis Hastanesi KBB Uzmanı Op. Dr. Musa Özbay, çocuklarda sık karşılaşılan burna yabancı cisim batmasıyla ilgili uyarılarda bulundu. Özellikle 2-6 yaş arasında çocukların ebeveynlerinin çok dikkatli olması gerektiğini belirten Özbay, nefes almakta güçlük çekme veya ağızdan nefes alma gibi durumlarda ‘burunda bir şey var’ sorunun akla getirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Burunda bir şey olması halinde davranış bozukluğunun göz ardı edilmemesi gerektiğini ifade eden Özbay, böyle bir durumda psikiyatrist desteği alınması gerektiğini belirtti.

"Kalıcı deliklere yol açabilmektedir"

Çocukluk çağında, sıklıkla 2-6 yaş grubu arasında burundaki yabancı cisimlerinin farkedilmediği takdirde önemli problemlere yol açabildiğini kaydeden Özbay, "Bu konuda ebeveynlerin oldukça dikkatli olması gerekmektedir. Özellikle burunda tek taraflı uzun süren akıntı, daha önce olmayan ve yeni başlayan burnundan nefes almakta zorlanma, ağzı açık uyuma şikayeti başlayan çocuklar için anne ve babalar ’acaba burnuna bir şey mi koydu’ sorusunu mutlaka akıllarına getirmelidir. Böyle bir şüphe varsa, hiç panik yapmadan, ailelerin çocuğu hemen bir KBB uzmanına göstermeleri gerekmektedir. Kendileri, yabancı cismi çıkarmaya kesinlikle kalkışmamalıdır. Aksi takdire daha sıkıntılı durumlar ile karşı karşıya kalınabilir. En sık olarak küçük boyutlu boncuklar olarak karşımıza çıkan yabancı cisimler, çekirdek ve kuru yemiş kabukları, düğme, pil ve benzeri gibi geniş yelpazede materyaller şeklinde de olabilir. Bunlar içerisinde özellikle küçük boyuttaki boncuklar geniz yoluyla solunum borusuna kaçabilmekte ve ölümcül bir tabloya yol açabilmektedir. Ayrıca pil gibi kimyasal içerikli maddeler burun içerisindeki mukozayı ve kıkırdak dokusunu kısa süre içerisinde eritebilmekte ve burun kıkırdağında kalıcı deliklere yol açabilmektedir" dedi.

"Psikiyatristten destek alınmalıdır"

Burun içerisinde uzun süre kalan yabacı cisimlerin burun içerisinde ciddi enfeksiyonlara yol açabildiğini ifade eden Özbay, şunları söyledi:

"Tek taraflı kötü kokulu burun akıntısı ile beraber başlayan ateş ve baş ağrısı burun içerisinde olası bir yabancı cismi düşündürür. Burunda yabancı cismi olan çocuğunu acile getiren ailelerin en çok endişe ettiği durum, yabancı cismin kafatasının içine kaçma korkusudur. Şunu belirtmek gerekir ki burundaki yabancı cisimler asla kafatası içerisine kaçmazlar. Çünkü burun boşluğu ve kafatası boşluğu birbirinden bağımsızdır. Tekrar eden durumlarda, yani çocuk tekrar tekrar burnuna yabancı cisim koymuşsa, olası bir davranış bozukluğunu da göz ardı etmememiz gerekir. Bu durumda uzman bir pedagog veya çocuk psikyatristinden destek alınmalıdır. Böyle durumlarda çocuğa kızmadan ve kaba kuvvet uygulamadan, onunla konuşarak sorun çözülmeye çalışılmalıdır. Aksi takdirde çocuk inatlaşıp aynı davranışı tekrar tekrar yapacaktır."