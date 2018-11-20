Çocuklardan 'çocuk gelin' protestosu

Diyarbakır'da 20 Ekim Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle öğretmenlerinin organizasyonuyla bir araya gelen minik öğrenciler, çocukların evlendirilmesini protesto etti.

Diyarbakır Bil Koleji'nce, 20 Ekim Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle etkinlik düzenlendi. Merkez Kayapınar ilçesinde bulunan Kent Meydanında öğretmenlerinin organizasyonuyla bir araya gelen minik öğrenciler, “çocuk gelin” maketi etrafından toplanarak, “18 yaşından küçük olanlar çocuktur”, “Çocuğum, haklarımı koruyacağım” sloganları atarak, hem haklarını savundu hem de çocukların evlendirilmesini protesto etti.

Kolejin Anaokulu Öğretmeni Saniye Görür, Türkiye'de çocuk gelin olmamasını onların sadece oynamasını istediklerini belirtti. Görür, “Bugün Çocuk Hakları Günü, biz Bil Koleji olarak çocuklarımızı geleceğe hazırlıyoruz. Bu gelecekte çocuklarımızın haklarını bilmesinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Eğer şimdiden çocuklarımızda farkındalık oluşturabilirsek, ileri ki hayatlarından topluma faydalı sosyal bir birey olurlar. Bu yüzden Bil Koleji olarak, her tür toplumsal konuya destek veriyoruz. Toplumumuzda en çok çocuk hakları suiistimal edilmekte, kızlarımızın hakları sömürülmektedir. Bu yüzden bizde istedik ki çocukların şimdiden bu farkındalığı kendilerinde görmeleri ve küçük bir değerde olsa kalplerinde öyle bir şeyi taşıdıkları zaman ileride anne olduklarında veya büyüdüklerinde en azından itiraz etmeye akıl edebilirler ve topluma bu mesajı sağlıklı bir şekilde verebilmelerini istedik. Meslekleri olduğu zaman bu konuya değer vermelerini istedik. Ülkemizde çocuk gelinler olmasın, onlar sadece oynasın istedik” dedi.