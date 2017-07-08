Çocukları sıcaklardan korumanın yolları

Şeyhmus Mete, yaz tatilinde en dikkat edilmesi gereken konunun çocukların güneşten korunması olduğunu belirterek, bol su içilmesi ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini ifade etti.

Diyarbakır Özel Genesis Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şeyhmus Mete, yaz mevsiminde çocukların sıcakların korunması yöntemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Günün sıcak saatleri olan 10.00 ve 16.00 arasında güneşten korunmak gerektiğini ifade eden Mete, yüksek koruma sağlayan güneş kremlerinin kullanılması, bol su içilmesi ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi uyarılarında bulundu.

"Sıcaklığa bağlı sorunlar ortaya çıkabilir"

Yaz tatilinin daha çok dışarıda zaman geçirmek, güneşle daha fazla buluşmak ve daha fazla sosyalleşmek anlamına geldiğini belirten Mete, tüm bunların çocuklar üzerinde olumlu etkileri olduğunu ancak özellikle yoğun güneşle beraber güneş yanıkları, sıcak çarpması, ısı artışına bağlı vücutta artan terleme ile gelişen su ve mineral kaybı, ciltte sıcağa bağlı gelişen döküntüler, ishaller ve besin zehirlenmesi sıcağa bağlı gelişebilecek sorunlar ortaya çıkabileceğini ifade etti. Yaz aylarında ishaller ve besin zehirlenmeleri daha sık görüldüğünü kaydeden Mete, "Sıcak etkisi ile beraber dış ortamda daha fazla zaman geçirildiği için ve de sinek, kene, böcek gibi canlılar sıcak hava koşullarında arttığı için ısırık ve sokma vakaları da artıyor. Güneşle temasın artması sunucu güneş yanıkları ve sıcak çarpmaları, ısıya bağlı terlemelerin artması ve ter kanallarının tıkanması sonucu isilik gelişebiliyor. Özellikle havuz ve deniz suları kirli ise havuza girme ile beraber ishal, hepatit A ve E, göz, kulak, deri enfeksiyonlarının gelişme riski de beliriyor. Ancak havuz suyu daha durgun olduğu için mikropların bulunma ihtimali daha fazla. Denize veya havuza girildiğinde suyun yutulmaması ishal ve hepatit riskini azaltabiliyor. Sıcak havaların bahar aylarıyla beraber gelmesi polenlerin ortaya çıkmasına neden olarak, alerjik hastalığı olan çocuklarda astım krizi ve saman nezlesi riskini de artırıyor" dedi.

Güneş kremi, bol sıvı tüketimi ve hijyen

Aşırı sıcaklarda bebeklere öncelikle daha serin bir ortam hazırlamak gerektiğini belirten Mete, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yaz tatili sırasında en çok dikkat edilmesi gereken konu güneşten korunmak. Bebek cildi daha hassas olduğu için güneş ışınlarından daha fazla etkilenir, bu nedenle çocukları saat 10.00-16.00 arasında güneşten korumak gerekiyor. Bu saatler haricinde de güneşe çıkarken mutlaka yüksek koruma faktörlü güneş kremleri kullanılmalı, güneşe çıkmadan yarım saat önce güneş kremi sürülmeli, 2 saat aralıklarla tekrarlanmalı, terleme, denizden çıkma, duş sonrasında yeniden sürülmeli, uygulanırken cilde eşit miktarda yedirilerek, ince bir tabaka olacak şekilde sürülmeli. Gölgede bile kumdan veya yerden yansıyan ışınlarla güneş yanığı oluşabileceğinden gölgede iken de güneş kremi sürülmesi ihmal edilmemeli. Ayrıca geniş kenarlı şapkalar ve UV korumalı güneş gözlükleri takılmalı. Vücuttan su kaybı olacağı için bol sıvı verilmeli, deniz veya havuzda gelişebilecek boğulma ve kazalara karşı çok dikkatli olunmalı. Hijyen kurallarına dikkat edilmeli, havuz ve deniz suları gelişebilecek ishaller açısından yutulmamalı, kaynağı iyi bilinmeyen sular içilmemeli, meyve ve sebzelerin temiz su ile yıkanmasına özen gösterilmeli, sıcakta beklemiş ve bozulma ihtimali yüksek olan gıdalar tüketilmemeli. Yaz aylarında terleme ile paralel artan sıvı kaybı nedeniyle çocuklar bol sıvı tüketmeli. Su öncelikli tercih olmalı. Meyveler ve sebzeler yaz aylarında kış aylarına oranla daha fazla çeşit olarak bulunduğu için yaz dönemi özellikle meyve tüketimi açısından son derece verimli bir dönem. Böylelikle çocuğunuz da bol vitamin içeren gıdalarla beslenmiş olur."