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29 Haziran 2017 20:25

Çocukların kavgasına aileler karıştı: 2 yaralı

Diyarbakır’da çocukların kavgasına aileler karıştı.

Çocukların kavgasına aileler karıştı: 2 yaralı

29 Haziran 2017 20:25

Silahların çekildiği kavgada, 2 kişi yaralandı.


Olay, merkez Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi’nde bulunan 700. Yıl İlköğretim Okulu önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokakta bulunan çocuklar bilinmeyen bir nedenden dolayı kavgaya tutuştu. Olayı gören aileleri ise kavgayı ayırmak yerine birbirlerine saldırdı. Silahların çekildiği olayda bir kişi kurşunla, bir kişi de sopayla yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve polis sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, polis olay yerinde incelemelerde bulundu.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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