Çöken tavanın altında kalan kadın doktor korku dolu anları anlattı

Diyarbakır'da kaçak yapının çöken tavanının altında kalarak yaralanan Dr. Suzan Kuday Balık, “O an çok kötüydü, kelimelerle anlatılamaz, bir ölüm korkusu yaşadım. Oradan sağ çıkabileceğimizi düşünemedim” dedi.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde hemşire arkadaşıyla birlikte yürürken bir binanın altında bulunan mobilya dükkanı tarafından kaçak olarak yapılan ve sokağa sıfırlanan tavanın çökmesi sonucu beton yığınlarının arasında kalan Dr. Suzan Kuday Balık, kaldırıldığı hastaneden taburcu edildi. Evinde dinlenen Balık, İhlas Haber Ajansı'na (İHA) konuştu.

“Hemşire arkadaşım yoğun bakımda”

Çocuk Hastalıkları Hastanesi Polikliniğinde çalıştığını belirten Balık, her zamanki gibi mesailerini tamamlayıp evlerine dönmek üzere yola çıktıklarını söyledi. Balık, “Polikliniğin arka tarafına aracımı park etmiştim. Oraya doğru ilerlerken bir arkadaşım ile beraber kaldırım zannettiğimiz ama kaçak bir yapıya ait olduğunu sonradan öğrendiğimiz bir yapının üzerinde yürüdük ve aniden düşüverdik. Herhalde yağmur sularıyla aşınmıştı, altı da boşluktu, 3 metre derinlikte göçük altında kaldık ben ve arkadaşım. Arkadaşım şu an yoğun bakımda ameliyat oldu, kaburgasında omurgasında kırık var, ben de vücudumda çeşitli yerlerde morluklar sıyrıklar ve yoğun bir şekilde kemik ağrıları, kas ağrıları var. Böyle bir şeyin tekrarlanmasını istemiyorum ve olaya sebep olanların en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum” dedi.

“Bir an kurtulamayacağımızı zannettim”

Olay yerinden defalarca geçtiklerini aktaran Balık, “Defalarca ben ve birçok kişi geçiyor olay yerinden, insanların birçoğu o yolu kullanıyor. Çünkü arka tarafta olan ve kamuya açık bir yer. Tehlikelidir diye yazan bir ibare de yok. Hiçbir şey olmadan insanlar geçip gidiyor ama bu kadar tehlikeli olduğunu kimse bilemezdi. O an çok kötüydü. Tabi kelimelerle anlatılamaz, o an bir ölüm korkusu yaşadım. Benim küçük bir çocuğum var, o an o da aklıma geldi. Bir an için kurtulamayacağımızı sandım. Feryat figan yardım isterken sağ olsun çevredeki vatandaşlar koştular yardımımıza. Oradan sağ çıkabileceğimizi düşünemedim” diye konuştu.