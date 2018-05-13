Çukur dizisinin ‘Sultan anası’ Diyarbakır’da sevenleriyle buluştu

Türkiye’de en çok izlenen diziler arasında yer alan Çukur dizisinde ‘Sultan ana’ karakterini oynayan Yeşilçam sinemasının efsane isimlerinden ünlü oyuncu Perihan Savaş, Anneler Günü’nde Diyarbakırlı annelerle bir araya geldi. Karavil Grup ve Ceylan Grup ortaklığında hayata geçen alışveriş merkezi kiralama ve yönetimi Apleona GVA Mülk Yönetim Hizmetleri Türkiye tarafından yapılan Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin en büyüğü olma özelliğini taşıyan Ceylan Karavil Park Alışveriş Merkezi’nde yapılan Anneler Günü etkinliğine ziyaretçiler büyük ilgi gösterdi.

Söyleşide deneyimlerini paylaşan Perihan Savaş, sevenlerinin sorularına da cevap verdi. Savaş, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, “Anneler Günü’ne baktığınız zaman o duyguyu yaşamayan bilemez. Onu yaşamak gerekiyor. Ben tüm Diyarbakırlı annelerin, tüm şehit ailelerinin, şehit annelerinin en başta olmak üzere Anneler Günü’nü kutluyorum. Annelik çok özel, çok kutsal, Allah herkese nasip etsin inşallah. Tüm sevgiler sizin olsun. Çukur çok güzel bir dizi oldu, hepimiz çok mutluyuz. Bu bir ekip işi. Ekibin doğru olması, düzgün olması, birbirine bağlı olması, uyumlu olması çok önemlidir. Böyle bir ekip yakalandı. Ayrıca senaryosu çok iyi yazılıyor. Ay Yapım da çok iyi bir emeğin altına imzasını atıyor. O yüzden işimiz güzel oluyor doğrusu. Yönetmenimiz bunu hayata geçirebilmek için en güzel kareleri çekiyor bize. Gerçekten de çok keyifli bir çalışma söz konusu” dedi.

Diyarbakır’a yaklaşık 32 yıl önce geldiğini ve o günden bugüne kentin çok değiştiğini kaydeden Savaş, şunları söyledi:

“Diyarbakır’a daha önce geldim ama çok seneler önce geldim. 1986 yılıydı geldiğimde. Diyarbakır’ı çok değişmiş, gelişmiş buldum. Çünkü ben o zaman Suriçi’ne gelmiştim. Zaten bir orası vardı ilk geldiğimde. Fakat bugün çok şaşırdım, çok güzelleşmiş. Zaten güzeldi, daha da güzel olmuş.”