Bu bölgeye huzur gelecekse zaten bu büyük bir kucaklaşma ile yapılabilir. İnşallah zamanı geldiğinde bunları da birlikte mütalaa edeceğiz” dedi.

SP Lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu Diyarbakır’da e-miting düzenledi. Kayapınar ilçesinde bir düğün salonunda gerçekleşen e-mitinge Karamollaoğlu’nun yanı sıra HDP eski milletvekili ve SP İstanbul Milletvekili adayı Altan Tan, SP’nin Diyarbakır Milletvekili adayları ve partililer katıldı. Kürtçe ilahilerle başlayan e-mitingde konuşan Karamollaoğlu, “İnanıyorum ki bu seçimlerde kimsenin tahmin etmediği ve beklemediği bir netice alacağız. Bir dip dalga geliyor. Bu dip dalga bizi hem Cumhurbaşkanlığında hem de Meclis’te en güçlü grup haline getirecek. Buna gönülden inanıyorum. Özellikle Diyarbakır’ımızda hanım kardeşlerimiz de gördüğüm bu coşku ister istemez ümitlerimi arttırıyor. Biz kimsenin hasmı ve düşmanı değiliz. Herkesi kucaklayacağız. Kendi düşüncemizin yüzde 100 zıttı fikirleri taşıyanlar olsa bile bu ülkede biz kardeş olarak yaşamaya mecburuz. Eğer huzur istiyorsak, barış istiyorsak bunun temelinde önce kucaklaşma, birbirimizi hoş görme yatar. Biz birlikte yaşayacağız, birlikte birbirimizin destekçisi olacağız, eksiğimiz noksanımız varsa, kardeşçe çözmeye çalışacağız, dostça çözmeye çalışacağız. Hukuk içinde çözmeye çalışacağız. Bugün sabah bir toplantı yaptık. Toplantıda kimse aklına gelen soruyu sormaktan çekinmedi. Seçimden bir hafta önce 17 Haziran’da Diyarbakır’da miting için Diyarbakır’dayız” diye konuştu.

“Şeyh Said’e iade-i itibarı gündeme alacağız”

Karamollaoğlu, sosyal medya üzerinden gelen “Yalan ve iftiralarla itibarsızlaştırılmaya çalışılan Şeyh Said gibi bölgemizin ünlü şahsiyetlerine iade-i itibar sağlamayı düşünüyor musunuz?” sorusuna cevaben, şunları söyledi:

“Elbette bunların hepsi gündeme alınacaktır. Bunların hepsi gözden geçirilecektir. Bu bölgeye huzur gelecekse zaten bu büyük bir kucaklaşma ile yapılabilir. İnşallah zamanı geldiğinde bunları da birlikte mütalaa edeceğiz.”