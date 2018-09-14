Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi vermişti, ilçeler doğalgaza kavuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaklaşık bir yıl önce Diyarbakır'ın Ergani, Bismil, Silvan ve Çermik ilçeleri için verdiği doğalgaz müjdesinde sona gelindi. İlçe halkı bu yılın sonun da doğalgaza kavuşmanın heyecanını yaşarken, desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Yaklaşık önce yıl önce doğalgaza kavuşan Diyarbakır'ın ardından, kentin en büyük ilçelerinden olan Ergani, Silvan Bismil ve Çermik ilçelerinde de geçtiğimiz yıl çalışmalara başlandı. Dört ilçede eş zamanlı başlatılan altyapı çalışmaları tüm hızıyla sürerken ilçelerdeki bazı mahallelere gazın yıl bitmeden verilmesi planlanıyor.

Vatandaş yapılan çalışmalardan memnun

Doğalgaz çalışmaları ile ilgili bilgi veren Bismil Belediyesi Yazı İşleri Müdürü H. Rıfat Hayrullahoğlu, ilkbaharın başlarından beri bu konu ile ilgili çalışmaların yapıldığını söyledi. Hayrullahoğlu, ''Doğalgaz ile ilgisi bütün istimlak çalışmaları bitti. Ana santraller kuruldu. Bismil merkezinde hatlarla ilgili çalışmalar yapılıyor. Hızlı bir şekilde ilerliyor. Allah mani vermezse kasım ayı başında doğalgaz gelecek. Bu çalışmalar Ankara'dan organze edilen çalışmalar. Verilebilecek destek varsa biz de bunu sunuyoruz'' dedi.

İlçe vatandaşlarından Hacı Sait Şat, bunların halk için önemli çalışmalar olduğunu söyledi. Şat, ''Keşke doğalgaz daha önce gelseydi. Biz bu çalışmalardan dolayı memnunuz emeği geçenlere teşekkür ederiz'' diye konuştu.

Vatandaşlardan Şakir Tekin ise. ‘'Çok güzel bir çalışma yapılıyor burada. Keşke çok önceden yapılsaydı bu çalışma. Bismil Belediyesi'nin çalışmalarını da beğeniyoruz, çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Biz artık sobalardan kurtulup doğalgazla ısınacağız'' şeklinde konuştu.

‘'Erdoğan dünyanın lideridir''

İlçe esnafından Mehmet Emin Atay da, doğalgaz müjdesinin yaklaşık bir yıl önce Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verildiğini ve bir yıl sonra çalışmaların neredeyse sona erdiğini dile getirdi. Atay, şöyle konuştu:

‘'Çalışmalar çok iyi, bundan daha iyi bir çalışma biz görmedik. Doğalgaz gelirse bu daha fazla ekonomiktir, verildiği andan itibaren bunula ısınacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan sadece Diyarbakır'ın, Türkiye'nin değil bütün dünyanın lideridir, dünyada böyle bir lider yoktur. Tüm dünyanın umudu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır.''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Nisan 2017'de Diyarbakır'da katıldığı toplu açılış ve temel atma töreninde doğalgaz müjdesi vermesi üzerine EPDK tarafından, Ergani, Silvan, Bismil ve Çermik ilçeleri doğalgaz dağıtım bölgesi kapsamına alınmıştı.