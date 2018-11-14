İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine hazırlar

İşitme Engelliler U21 Futbol Milli Takımı sporcuları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek istiyor.


İşitme Engelliler U21 Futbol Milli Takımı, 12 Ağustos 2018'de Avrupa Futbol Şampiyonası finalinde Ukranya'yı 4-0 yenerek şampiyonluğa ulaşmıştı. U21 takımını tebrik eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, külliyeye davet edeceği sözü vermişti. Milli sporcular, külliyeye gitmek için hazır olduklarını ve gidecekleri günü iple çektiklerini söyledi.


Diyarbakır'da yaşamını devam ettiren takım kaptanı Kasım Kılıç, takım olarak külliyeye davet edilecekleri günü beklediklerini söyledi. Kılıç, “Avrupa Şampiyonası'ndan sonra Cumhurbaşkanımız bizi külliyeye davet edeceğini söylemişti. Biz de sabırsızlıkla bu daveti bekliyoruz. Çok heyecanlıyız. O günü iple çekiyoruz" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.