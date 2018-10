"Cumhurbaşkanımız biz Kürtler, Zazalar için, bölge halkı için bir şanstır"

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kürt ve Zazalar için büyük bir şans olduğunu söyledi.

Zaza kökenli ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktan onur, gurur duyan bir şehit çocuğu olduğunu dile getiren Ziya Sözen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bölge halkı için bir şans ve nimet olduğunu kaydetti. Sözen, "Cumhurbaşkanımızın önderliğindeki Ak Parti hükümetlerinin Doğu ve Güneydoğuya yaptıkları hizmetler takdire şayandır. Bunu görmemek için kör olmak lazım, bunu duymamak için sağır olmak lazım, buna teşekkür etmemek için nankör olmak lazımdır. Cumhurbaşkanımız sadece Kürtler için değil, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri için değil, bütün Türkiye için çok büyük bir şanstır, bir nimettir ve yüz yılda gelebilecek büyük bir lider, bir devlet adamıdır. Özellikle bölgede yaşayan vatandaşlar olarak Cumhurbaşkanımıza ne kadar teşekkür etsek azdır. Çünkü bölgeye Cumhuriyet tarihinde yapılmayan hizmetlerden çok daha fazlasını Cumhurbaşkanımızın önderliğindeki Ak Parti hükümetleri yaptı. Alt yapı hizmetleri, üst yapı hizmetleri, okullar, duble yollar, hava alanları, üniversiteler, TOKİ'nin yaptığı binlerce konut, köydes projeleri, SODES projeleri, sosyal ve kültürel alanda yapılan hamleler gibi hayal dahi edilmeyen yatırımlar yapıldı, teşvikler verildi ve verilmeye devam ediyor. Bölge halkı olarak özgürlükler anlamında en rahat dönemimizi Cumhurbaşkanımızın hükümetleri döneminde yaşadık ve yaşamaktayız. Dini anlamda en rahat dini vecibelerimizi yine bu dönemde yerine getirmeye başladık. Bunların baş mimarı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Kürtlerden daha çok Kürtleri savunan dünyadaki tek liderdir" dedi.

"PKK yakıp yıkarken Erdoğan önderliğindeki AK Parti hükümetleri inşa ediyor"

PKK terör örgütünün bölgeye büyük zararlar verdiğini belirten Ziya Sözen, PKK ve yandaşları yakıp yıkarken Erdoğan önderliğindeki AK Parti hükümetlerinin ise inşa ettiğini söyledi. Sözen açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Bir taraftan sözde Kürtleri temsil ettiğini iddia eden PKK sevicisi bir parti, diğer taraftan Kürt olmadığı halde gece gündüz bizler için bir şeyler yapma gayretinde olan devlet başkanımız. HDP sırtını PKK'ya dayayıp biz Zazalara, Kürtlere eziyet işkence ederken, yakıp, yıkıp talan ederken, diğer taraftan gecesini gündüzüne katarak PKK'nın yaptığı tahribatları onarmaya çalışan, bizlere hizmet etmek için ülkenin bütün imkanlarını seferber eden Recep Tayyip Erdoğan. Bütün bu gerçekler ışığında Zaza kökenli, Kürt kökenli vatandaşlarımıza soruyorum? Kim Zazaların dostu, kim Kürtlerin dostu? Kim Zazaların düşmanı, kim Kürtlerin düşmanı? Yıllardır bölgeyle ilgili kafa yoran biri olarak gezdiklerim, gördüklerim, yaşadığım gerçekler ışığında bunu rahatlıkla ifade edebilirim ki, Zazaların, Kürtlerin en büyük dostu, Kürtleri Kürtlerden daha çok seven lider Recep Tayyip Erdoğan'dır. Yine gezdiklerim, gördüklerim, yaşadıklarım ve şahitlik ettiğim gerçekler ışığında Zazaların, Kürtlerin en büyük düşmanı da PKK'dır, PKK'ya sırtını dayayan HDP'dir. Zaza halkı, Kürt halkı asla nankör değildir, olmamalıdır. Herkese hakettiği değeri vermelidir. 40 yıldır bölgeyi yakan, yıkan, talan eden, binlerce Zaza ve Kürt kökenli vatandaşın ölümünden sorumlu olan PKK ve PKK ile gönül bağının ötesinde bir ilişki yaşayan HDP ile arasına çok büyük mesafeler koymalı, bölge halkı olarak HDP'ye verdiğimiz siyasi desteği derhal sonlandırılmalıyız. Her ortamda biz bölge halkına sahip çıkan, bizim için büyük fedakarlık yapan Cumhurbaşkanımıza, Devlet Başkanımıza her konuda tam destek vermeliyiz. Bunu yapamazsak, Cumhurbaşkanımızın kıymetini bilmezsek dünyanın en nankör insanları oluruz".