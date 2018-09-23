Cumhurbaşkanlığınca Diyarbakır'da aşure dağıtıldı

Cumhurbaşkanlığı Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce, Muharrem ayı nedeniyle Diyarbakır'daki vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.

Cumhurbaşkanlığı Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce, Muharrem ayı nedeniyle Diyarbakır'daki vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu. Sur ilçesindeki tarihi Ulu Cami önünde öğle namazı çıkışı düzenlenen aşure dağıtma etkinliğine, Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, AK Parti Milletvekilleri Mehmet Mehdi Eker, Ebubekir Bal, Oya Eronat, Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Dağıtım sırasında aşure almak için sırada bekleyen engelli bir vatandaşa, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) görevlisi tarafından aşure verildi. Görevli Selahattin Çiçek'in engelli vatandaşa elleriyle aşure yedirmesi çevredekilerin takdirini karşıladı.