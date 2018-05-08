AK Parti iktidarları ile kadınların hayat şartlarının iyileştirilmesi için birçok kanun maddesinin yürürlüğe girdiğini belirten Suna Kepoğlu Ataman, yapılan bu yeniliklerle kadınların kendini daha rahat hissettiklerini söyledi. Kadınlara yönelik yapılan yeniliklerin saymakla bitmeyeceğini ifade eden Suna Kepoğlu Ataman, ‘Cennet annelerin ayaklarının altındadır’ desturuyla hareket eden AK Parti’nin bugüne kadar kadınlara verilmeyen her türlü hakkını vermek için yoğun bir çalışma yürüttüğünü ve yürütmeye de devam edeceğini ifade etti. Aile içi şiddet, kadına yönelik şiddet, kadın konukevi sayısı, şiddet gören kadınlara yönelik hizmet, kadın erkek eşitliği, kadın istihdamının arttırılması, töre ve namus cinayetleri gibi birçok konuda önemli mesafeler alındığını belirten Suna Kepoğlu Ataman, kadınların AK Parti iktidarları döneminde kendini daha çok güvende hissetmesinin sağlandığını kaydetti. Ataman, “AK Parti iktidarları ile Cumhuriyet tarihinde kadınlara en büyük reformlar yapılmıştır. Hayal edilemeyecek kadar önemli hizmetler kadınlara sunulmuştur. Tabi ki bunlarla yetinilmeyecek ve daha çok reformlar yapılacaktır. Artık kadınlar bu ülkede kimseye bağımlı kalmadan kendi ayakları üzerinde rahatlıkla durabilmektedir. Tüm bunlar yapılan reformlar sayesindedir. AK Parti olarak kadınlara her zaman hak ettiği hizmetin en iyisi verilmiş ve verilmeye de devam edilecektir. Sosyal devlet olma gereği de budur. Bu çerçevede AK Parti’nin çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor” dedi.