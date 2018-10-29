Cumhuriyetin 95. yıl dönümü Bilnet Diyarbakır Okulunda coşku ile kutlandı

Bilnet Diyarbakır Kampüsü idarecileri, öğretmenleri, öğrenci velileri ve öğrencilerinin katılımı ile gerçekleştirilen program saygı duruşu ve İstiklal marşı ile başladı.

Bilnet Diyarbakır Kampüsü toplantı salonunda gerçekleştirilen programda öğrenciler tarafından okunan Cumhuriyet temalı şiirler ve okul korusunun seslendirdiği şarkılar izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı. Okul yönetimi tarafından yapılan açıklamada, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk milletinin her alanda çağdaş medeniyet seviyesine ulaşması amacıyla Cumhuriyetin ilelebet bağımsız yaşamasını istemiş ve “Cumhuriyet; fikren, ilmen ve bedenen kuvvetli ve yüksek seciyeli muhafızlar ister” diyerek gelecek kuşaklara emanet etmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle bizlere emanet edilen Diyarbakırlı çocuklarımız için gece gündüz demeden çalıştığımızı vurgulayarak, Cumhuriyet Bayramını en içten dileklerimizle kutluyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, İstiklal Savaşı'nda, 15 Temmuz'da ve terörle mücadelede ülkemizin bölünmez bütünlüğü, milletimizin birliği ve beraberliği için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, kahraman gazilerimizi saygı ve şükranla anıyoruz” denildi.