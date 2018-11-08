Çüngüş Gençlikspor namağlup unvanını sürdürüyor

Amatör liginde mücadele eden Çüngüş Gençlikspor kendi saha ve seyircisi önünde misafir ettiği konuk takım Diyarbakırspor'u 2-0 mağlup ederek yenilmezlik serisini sürdürdü.

Çüngüş Belediye Başkanı Zübeyir Arslanca, daha önceleri gençlerin top oynayabileceği bir sahanın olmadığı Çüngüş'te dönemim Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy'la yaptığı görüşmeler neticesinde ilçeye sentetik çimle kaplı stat yaptıklarını belirterek, daha sonra Çüngüş Gençlikspor kulübünü kurduklarını söyledi. Başkan Arslanca, geçen yıl Diyarbakır 2. Amatör ligde namağlup şampiyon olan Çüngüş Gençlikspor'un bu yıl mücadele ettiği Amatör liginde oynadığı 4 maçtan üçünde galibiyet birinde ise beraberlik alarak şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlediğini dile getirdi. Çüngüş Gençlikspor'un başarısı için ilçe Kaymakamı Mehmet Durgut ile birlikte destek verdiklerini dile getiren Belediye Başkanı Zübeyir Arslanca, geçen yıl olduğu gibi bu yılda Çüngüş Gençlikspor'un şampiyonluğa yürüyeceğini kaydetti.