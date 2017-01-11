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11 Ocak 2017 15:39

Çüngüş HEM’den anlamlı program

Çüngüş HEM’den anlamlı program

11 Ocak 2017 15:39

Çüngüş Halk Eğitim Merkezi tarafından “Unutmamak ve Unutturmamak” sloganıyla 15 Temmuz şehitleri ve tüm şehitler için program düzenlendi.
Etkinliğe, Çüngüş Kaymakamı Alper Çifci’nin eşi Tuba Çifci, Belediye Başkanı Zübeyir Arslanca’nın eşi Çınar Arslanca ve çok sayıda kadırn katıldı. Çüngüş Halk Eğitim Merkezi Müdürü Cevat Baran, 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Çüngüş HEM bünyesinde açılan kurslara katılan kadınların okudukları Kur’an’ı Kerim hatimlerinin 15 Temmuz şehitleri ve tüm şehitlerin ruhlarına armağan edilmesi için etkinlik düzenlediklerini belirtti.
Etkinlik yoğun ilgi gördü.



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