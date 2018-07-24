Çüngüş Milli Eğitim Müdürlüğünden proje atağı

Eğitim ve öğretimde son yıllarda büyük başarılar kazanılan Çüngüş’te, birbiri ardına başlatılan projeler zincirine yeni halkalar ekleniyor. Bir süre önce, Gençlik ve Spor Bakanlığının Gençlik Projelerine Destek Programı kapsamında Çüngüş Çok Programlı Anadolu Lisesi (ÇPAL) tarafından hazırlanan ‘Kaynaştırma Öğrencileri Hayata Karışıyor’ isimli projenin bakanlık tarafından desteklenecek projeler arasında yer almasıyla dikkatleri üzerine çeken Çüngüş’te, 3 ayrı proje için daha start verildi. Hazırlanan projeler, toplam 260 projenin değerlendirildiği kurulda, ilk 50’ye girme başarısı gösterdi.

Alınan sonuçlar, yeni başarılara ilham kaynağı oldu

Karacadağ Kalkınma Ajansı’nın yürüttüğü ve 26 Mart 2018 son başvuru tarihli, TRC-2 Bölgesi olan Şanlıurfa ve Diyarbakır illerinin katıldığı ‘Okul Öncesi Eğitim Standartlarının Artırılması Mali Destek Programına’ Çüngüş Milli Eğitim Müdürlüğü olarak 3 proje sunumu yapıldı. 400’den fazla projenin hazırlandığı, 260’tan fazla projenin değerlendirilmeye alındığı kurulda, Çüngüş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün hazırladığı üç projeden ikisinin ilk 50’ye girerek, asil listede yer alması, ilçe genelinde sevinçle karşılandı. 3 projeden ikisinin ilk 50. sıraya alındığını söyleyen Çüngüş İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevat Baran, “Hazırlamış olduğumuz üç projemizden ikisi ilk 50’ye girerek asil listede yer alarak kabul edilmiş, üçüncü projemiz ise yine başarılı bulunarak, 60 kurumun bulunduğu yedek listesinde 5. sırada yer almıştır. Bütün köy okullarımızda, eğitim standartları ve donanımlarının artırılacağı, ‘Her Mahalleye Bir Donanımlı Sınıf’ projesine 177 bin lira, Çüngüş Anaokulu Montessori eğitim yöntemiyle tam donanımlı hale getirilebilmesi için yapılan ‘Donanımlı Sınıflar Donanımlı Çocuklar’ projemize ise 80 bin liralık hibe, olmak üzere toplamda Çüngüş İlçemize 250 bin liranın üzerinde eğitim materyali kazandırmış olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Söz konusu projelerin hazırlanmasında Çüngüş Belediye Başkanı Zübeyir Aslanca yüzde 10 oranında mali destek vererek, eğitim görülen ortamların iyileştirilerek, öğrencilerimizin daha iyi eğitim görmelerine ve eğitim kalitesinin artırılmasına katkı sağlamıştır” dedi.