Çüngüş Z Kütüphaneye kavuştu

Diyarbakır'ın Çüngüş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Zenginleştirilmiş Kütüphane (Z Kütüphane) projesi kapsamında İMKB 75. Yıl Yatılı Bölge okuluna kütüphane yaptırıldı.

Z Kütüphanenin açılışına İlçe Kaymakamı Mehmet Durgut, Belediye Başkanı Zübeyir Arslanca, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevat Baran ve kurum amirleri katıldı. Kaymakam Mehmet Durgut ve Belediye Başkanı Zübeyir Arslanca açılıştan önce Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencilerine yemek servislerini yaparak öğrencilerle sohbet edip birlikte yemek yedi. Açılışta konuşan Kaymakam Durgut, bölgenin tek yatılı okulu olan İMKB 75. Yıl Yatılı Bölge Ortaokuluna şartları elverişsiz bölgelerden gelen öğrencilerin bulunduğunu, böyle modern imkanlarla donatılan kütüphanede okumanın keyfini ve bilgiyi keşfetmenin heyecanını yaşamalarında öğrencilere yeni imkanlar sunan okuma kültürlerinin gelişmesini sağlayacak, zeka oyunlarına bir sürü teknik imkanların bulunduğu kütüphanede hem okulun hem ilçede bulunan diğer öğrencilerin de faydalanabileceğini belirtti.

Kaymakam Durgut, Belediye Başkanı Arslanca ve beraberindekiler, öğrenciler ile birlikte kitap okuma etkinliğine katılarak birlikte güzel vakit geçirdi.