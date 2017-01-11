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11 Ocak 2017 11:36

Çüngüş’e 10 yataklı hastane yapılacak

Çüngüş’e 10 yataklı hastane yapılacak

11 Ocak 2017 11:36

Diyarbakır’ın Çüngüş ilçesinde 10 yataklı Devlet Hastanesi yapılması için çalışmalar başladı. Bu çerçevede, 24 Ocak’ta Ankara’da ihale yapılacak.
AK Partili Çüngüş Belediye Başkanı Zübeyir Arslanca, ilçede 10 yataklı devlet hastanesi yapılması yönünde uzun bir zamandan beri uğraş verdiklerini kaydederek, AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Galip Ensarioğlu ve Ebubekir Bal’ın katkılarıyla projenin 2017 yılı sağlık yatırımları projesine dahil edildiğini belirtti. Hastanenin ihalesinin 24 Ocakta Ankara’da yapılacağını anlatan Arslanca, ihaleyi alacak yüklenici firmaya ilçede yer teslimi yapıldıktan sonra 300 gün içerisinde hastaneyi tamamlayacağını dile getirdi.
İlçede hizmet atağı başlattıklarını aktaran Arslanca, belediye başkanlığı döneminde birçok hizmete imza attıklarını, işe önce adeta oturulamayacak durumda olan belediye hizmet binasının baştan sona yenileyerek ve 10 yataklı konukevi yapmakla başladıklarını söyledi. Arslanca, ilçe merkezinde 5 bin, köylerde ise 15 bin metre karelik kilitli parke taşı döşemesi yaptıklarını vurgulayarak, kilitli parke taşı yapılan köylerde menfez yaptıklarını, ilçe merkezine mini park ve belediyeye ait 250 metrekarelik metruk halde olan dükkanların tamir ve tadilatları yapılarak alışveriş merkezine dönüştürüp, kadın lokali açtıklarını kaydetti. Arslanca, 5 köye taziye evi yaptıklarını da anımsatarak, şehir merkezinde bayanlara yönelik taziye evi inşaatına başladıklarını ve hastane caddesini betonladıklarını vurguladı.
İstanbul Güngören Belediyesinden bir greyder, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından bir çöp toplama aracı ve bir vidanjör aldıklarını ifade eden Arslanca, Çüngüş Belediyesine ait atıl durumda olan iş makinelerini de onararak hizmete sunduklarını sözlerine ekledi.



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