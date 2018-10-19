Çüngüşlü gençlerden Başkan Arslanca'ya teşekkür

Göreve başladığı günden beri yaptığı hizmetlerle Çüngüş halkının ve özellikle gençlerin gönlünde taht kuran Belediye Başkanı Zübeyir Arslanca'ya Çüngüşlü gençler teşekkür etti.

Çüngüş Gençlik Spor Kulübü Başkanı Nazım Yıldızhan, Belediye Başkanı seçildiği günden beri yaptığı hizmetlerle ilçe halkının gönlüne taht kuran Belediye Başkanı Zübeyir Arslanca'nın Çüngüşlü gençlere büyük bir önem verdiğini dile getirerek, Çüngüş Gençlik Spor kulübünün başarısında Başkan Arslanca'nın payının büyük olduğunu söyledi. Çüngüş Gençlik Sporun geçen yıl namağlup olarak şampiyon olduğunu anımsatan Kulüp Başkanı Nazım Yıldızhan, Çüngüş Gençlik Spora maddi ve manevi her konuda destek veren Belediye Başkanı Zübeyir Arslanca'ya ve kendilerini destekleyen tüm Çüngüş halkına teşekkür ettiklerini söyledi.

Çüngüş Belediye Başkanı Zübeyir Arslanca ise yaptığı açıklamada, Çüngüş Gençlik Sporun geçen yıl elde ettiği namağlup şampiyonluğunu bu yılda istediklerini belirterek, futbolculardan bu başarıyı beklediklerini dile getirdi.